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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 05:41
IMPRINTER написав:ALLCR
я не совсем в курсе вашей предыстории ...
не совсем понятно, что значит с помошью пейпасса?
платили по пейпассу путем прикасания самой карты к терминалу или путем привязки ее у гуглпей и с помощью уже касания телефоном?
в первом случае, оплату без введения ПИНа пропускает только на копеечные суммы, а если карту подвязали в телефон и ею платили - то чтоб ее подвязать, - то действительно нужно было ввести одноразовый пароль на привязку ...
т.е., если касались картой то украсть много не могли ввиду ограничения суммы оплаты без ПИна, а если привязали в телефон и платили без пина на любые сумы, то - привязка возможно только по одноразовому паролю, пришедшему на финансовый телефон, поэтому банк и считает, что если мошенник смог привязать ее в гугл-пей, то узнать пароль он на привязку он мог только от вас ...
Платить могли только прикасанием карты к терминалу.
В стране, в которой это произошло, как я выяснил, лимит на оплаты без ввода пин кода примерно 200 USD.
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ALLCR
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Додано: Нед 23 жов, 2022 06:30
ALLCR написав:
Оскарження транзакцій за чипованими картами не можливе, радимо вам чекати на відповідь від поліції.
кстати хороший вопрос, а полиция сейчас такие обращения принимает? есть возожность расследовать?
просто у меня тоже мошенник 500 грн увел я даже уже нашел кто и где живет и карта у него в приватбанке, вот думаю обращаться или подождать конца войны
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nekefer
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Додано: Нед 23 жов, 2022 07:37
ALLCR, вроде как, ранее всё расписал по данной ситуации.
Идёте в отделение ПриватБанка и у менеджера смотрите выписку по карте. Там можно включить ещё отображение отклонённых и служебных операций.
Далее пишите официальное обращение, соблюдая требования в законе "Про звернення громадян". Расписать детально о своей ситуации. Письмо отправляете или почтой на юрадрес банка, или путём электронного обращения (фотокопия обращения через чат или на электронную почту; на электронную почту можно отправить обращение с наложенной электронной подписью). К обращению копию заявления с полиции.
Ждёте ответ от банка. Если не понравится ответ, то можно попробовать обратиться в НБУ.
Если банк не обратится вовремя в платёжную систему, то платежная система не компенсирует эти средства.
nekefer написав:
...вот думаю обращаться или подождать конца войны
Чем больше времени уйдёт, тем тяжелее будет расследование.
И есть сумма, с какой начинается расследование.
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Howl
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Додано: Нед 23 жов, 2022 08:33
ALLCR, писать заяву на чарджбек. Желательно самому изучить "коды чарджбека", и самому контролировать его подачу с заявой. В интернете пишут, что если "код чарджбека" не соответствует "событию" - то "событие" (зявление) в МПС не будут даже рассматривать на основании "несоответствие кода чарджбека событию".
А у банков скорее всего один стандартный шаблон заявления на чарджбек, где они всем лепят один код, из-за чего МПС может отклонять такие заявления вообще без рассмотрения
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User253
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Додано: Нед 23 жов, 2022 15:20
Howl написав:
ALLCR, вроде как, ранее всё расписал по данной ситуации.
Идёте в отделение ПриватБанка и у менеджера смотрите выписку по карте. Там можно включить ещё отображение отклонённых и служебных операций.
Далее пишите официальное обращение, соблюдая требования в законе "Про звернення громадян". Расписать детально о своей ситуации. Письмо отправляете или почтой на юрадрес банка, или путём электронного обращения (фотокопия обращения через чат или на электронную почту; на электронную почту можно отправить обращение с наложенной электронной подписью). К обращению копию заявления с полиции.
Ждёте ответ от банка. Если не понравится ответ, то можно попробовать обратиться в НБУ.
Если банк не обратится вовремя в платёжную систему, то платежная система не компенсирует эти средства.
Спасибо за ответ.
Сходить в отделении возможности нет, так как находимся не в Украине.
В остальном именно так все и сделали. И я расписал ситуацию:
В день когда были совершенны несанкционированные транзакции подали заявки на возврат средств. Через несколько дней был получен бредовый ответ от оператора Приват 24, что оплаты проходили онлайн с использование 3DS.
После этого подали по электронной почте официальный запрос, получили номер его регистрации. Через несколько дней в Приват24 пришло сообщение, что решение принято и по картам с чипом опротестовать транзакции невозможно.
На данный момент это сообщение в Приват 24 исчезло.
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ALLCR
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Додано: Нед 23 жов, 2022 15:23
User253 написав:ALLCR,
писать заяву на чарджбек. Желательно самому изучить "коды чарджбека", и самому контролировать его подачу с заявой. В интернете пишут, что если "код чарджбека" не соответствует "событию" - то "событие" (зявление) в МПС не будут даже рассматривать на основании "несоответствие кода чарджбека событию".
А у банков скорее всего один стандартный шаблон заявления на чарджбек, где они всем лепят один код, из-за чего МПС может отклонять такие заявления вообще без рассмотрения
Спасибо. Но с трудом представляю, как можно самому контролировать подачу банком запроса на чарджбек.
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ALLCR
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Додано: Нед 23 жов, 2022 16:03
ALLCR
по картам с чипом опротестовать невозможно при соблюдении одновременно двух условий: 1) операция проходила с использованием ЧИПа; 2) операция проходила с введением ПИНа.
в вашем случае это гнилая отмазка.
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IMPRINTER
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