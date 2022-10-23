IMPRINTER написав:

я не совсем в курсе вашей предыстории ...не совсем понятно, что значит с помошью пейпасса?платили по пейпассу путем прикасания самой карты к терминалу или путем привязки ее у гуглпей и с помощью уже касания телефоном?в первом случае, оплату без введения ПИНа пропускает только на копеечные суммы, а если карту подвязали в телефон и ею платили - то чтоб ее подвязать, - то действительно нужно было ввести одноразовый пароль на привязку ...т.е., если касались картой то украсть много не могли ввиду ограничения суммы оплаты без ПИна, а если привязали в телефон и платили без пина на любые сумы, то - привязка возможно только по одноразовому паролю, пришедшему на финансовый телефон, поэтому банк и считает, что если мошенник смог привязать ее в гугл-пей, то узнать пароль он на привязку он мог только от вас ...