платили по пейпассу путем прикасания самой карты к терминалу или путем привязки ее у гуглпей и с помощью уже касания телефоном?
в первом случае, оплату без введения ПИНа пропускает только на копеечные суммы, а если карту подвязали в телефон и ею платили - то чтоб ее подвязать, - то действительно нужно было ввести одноразовый пароль на привязку ...
т.е., если касались картой то украсть много не могли ввиду ограничения суммы оплаты без ПИна, а если привязали в телефон и платили без пина на любые сумы, то - привязка возможно только по одноразовому паролю, пришедшему на финансовый телефон, поэтому банк и считает, что если мошенник смог привязать ее в гугл-пей, то узнать пароль он на привязку он мог только от вас ...
Платить могли только прикасанием карты к терминалу.
В стране, в которой это произошло, как я выяснил, лимит на оплаты без ввода пин кода примерно 200 USD.
ALLCR написав:Оскарження транзакцій за чипованими картами не можливе, радимо вам чекати на відповідь від поліції.
кстати хороший вопрос, а полиция сейчас такие обращения принимает? есть возожность расследовать? просто у меня тоже мошенник 500 грн увел я даже уже нашел кто и где живет и карта у него в приватбанке, вот думаю обращаться или подождать конца войны
ALLCR, вроде как, ранее всё расписал по данной ситуации.
Идёте в отделение ПриватБанка и у менеджера смотрите выписку по карте. Там можно включить ещё отображение отклонённых и служебных операций.
Далее пишите официальное обращение, соблюдая требования в законе "Про звернення громадян". Расписать детально о своей ситуации. Письмо отправляете или почтой на юрадрес банка, или путём электронного обращения (фотокопия обращения через чат или на электронную почту; на электронную почту можно отправить обращение с наложенной электронной подписью). К обращению копию заявления с полиции.
Ждёте ответ от банка. Если не понравится ответ, то можно попробовать обратиться в НБУ.
Если банк не обратится вовремя в платёжную систему, то платежная система не компенсирует эти средства.
nekefer написав:...вот думаю обращаться или подождать конца войны
Чем больше времени уйдёт, тем тяжелее будет расследование. И есть сумма, с какой начинается расследование.
ALLCR, писать заяву на чарджбек. Желательно самому изучить "коды чарджбека", и самому контролировать его подачу с заявой. В интернете пишут, что если "код чарджбека" не соответствует "событию" - то "событие" (зявление) в МПС не будут даже рассматривать на основании "несоответствие кода чарджбека событию". А у банков скорее всего один стандартный шаблон заявления на чарджбек, где они всем лепят один код, из-за чего МПС может отклонять такие заявления вообще без рассмотрения
Howl написав:ALLCR, вроде как, ранее всё расписал по данной ситуации.
Идёте в отделение ПриватБанка и у менеджера смотрите выписку по карте. Там можно включить ещё отображение отклонённых и служебных операций.
Далее пишите официальное обращение, соблюдая требования в законе "Про звернення громадян". Расписать детально о своей ситуации. Письмо отправляете или почтой на юрадрес банка, или путём электронного обращения (фотокопия обращения через чат или на электронную почту; на электронную почту можно отправить обращение с наложенной электронной подписью). К обращению копию заявления с полиции.
Ждёте ответ от банка. Если не понравится ответ, то можно попробовать обратиться в НБУ.
Если банк не обратится вовремя в платёжную систему, то платежная система не компенсирует эти средства.
Спасибо за ответ.
Сходить в отделении возможности нет, так как находимся не в Украине.
В остальном именно так все и сделали. И я расписал ситуацию:
В день когда были совершенны несанкционированные транзакции подали заявки на возврат средств. Через несколько дней был получен бредовый ответ от оператора Приват 24, что оплаты проходили онлайн с использование 3DS.
После этого подали по электронной почте официальный запрос, получили номер его регистрации. Через несколько дней в Приват24 пришло сообщение, что решение принято и по картам с чипом опротестовать транзакции невозможно.
На данный момент это сообщение в Приват 24 исчезло.
User253 написав:ALLCR, писать заяву на чарджбек. Желательно самому изучить "коды чарджбека", и самому контролировать его подачу с заявой. В интернете пишут, что если "код чарджбека" не соответствует "событию" - то "событие" (зявление) в МПС не будут даже рассматривать на основании "несоответствие кода чарджбека событию". А у банков скорее всего один стандартный шаблон заявления на чарджбек, где они всем лепят один код, из-за чего МПС может отклонять такие заявления вообще без рассмотрения
Спасибо. Но с трудом представляю, как можно самому контролировать подачу банком запроса на чарджбек.
ALLCR написав:После этого подали по электронной почте официальный запрос, получили номер его регистрации.
В боковом меню мобильного приложения Приват24 (в веб-версии этой возможности нет) перейдите в "Налаштування", раздел "Комуникації", пункт "Заявки". Там Вы должны увидеть эту заявку и её состояние.
ALLCR написав:...Через несколько дней в Приват24 пришло сообщение, что решение принято...
Довольно таки странно, что ответ пришёл в Приват24 без дубля официального ответа на тот канал, на который получили запросить ответ (а в законе "Про звернення громадян" это требование есть).
В общем, пишите жалобу на Приват в НБУ, что тот отказывается передавать обращение в платёжную систему. В обращении указываете номер официального запроса. Ещё можно параллельно пообщаться с поддержками платёжной системы карты: Visa, mastercard.
IMPRINTER написав:по картам ... опротестовать невозможно при соблюдении одновременно двух условий
Я бы сказал, что по любым картам нельзя опротестовать, если операция была совершена с подтверждением 3-D Secure или вводом ПИНа.