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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 184185186187 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 48% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 7% 2 Всього голосів : 29 Додано: Нед 23 жов, 2022 21:19 Re: ПриватБанк ALLCR, а уточните у поддержки данные операции были сделаны через магнитную ленту, чип или бесконтактно + был ли введён ПИН.



И, если ответят, что бесконтактно и без ПИН, то спросите в чём заключается безопасность бесконтактных операций без ПИН. Ведь именно таким методом увели у Вас средства (с Ваших слов). Howl

Повідомлень: 4910 З нами з: 08.03.18 Подякував: 502 раз. Подякували: 911 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 22:05 Howl написав: ALLCR, а уточните у поддержки данные операции были сделаны через магнитную ленту, чип или бесконтактно + был ли введён ПИН.



И, если ответят, что бесконтактно и без ПИН, то спросите в чём заключается безопасность бесконтактных операций без ПИН. Ведь именно таким методом увели у Вас средства (с Ваших слов). ALLCR, а уточните у поддержки данные операции были сделаны через магнитную ленту, чип или бесконтактно + был ли введён ПИН.И, если ответят, что бесконтактно и без ПИН, то спросите в чём заключается безопасность бесконтактных операций без ПИН. Ведь именно таким методом увели у Вас средства (с Ваших слов).



питання: Ви можете подивитись конкретну транзакцію за картою і сказати, як пода була зроблена - за допомогою чипа, магнітної полоси чи онлайн?



Допомога Онлайн

Можу тільки повідомити чи платіж був онлайн, чи з присутністю картки



Тобто, ви не бачите, було чи ні введено ПИН код при оплаті карткою оффлайн?



Допомога Онлайн

Уточніть про який платіж йде мова, я спробую надати Вам інформацію, яку зможу



хвилунку

Карта 4149________0294



Платіж від 2 жовтня цього року

18:44 Shell -5 106.37



Допомога Онлайн

Пару хвилин, будь ласка



Дякую, чекаю



Допомога Онлайн

Оплата була здійснена фізично карткою без використання магнітної смуги

Стосовно пін коду ще шукаю інформацію



Дякую, чекаю



Допомога Онлайн

Дякую



А фізично карткою, - чипом чи безконтактно?



Допомога Онлайн

Вказано, що магнітна смужка не використовувалась

Пін код також не вводився

В такому разі я маю ще одне питання



Як я розумію, якщо пін код не вводився, то чипом також платить не могли, бо я ще бачив щоб модно було платити чипом без вводу піну

Моє питання: будь ласка поясніть мені, як кліенту, у чьому полягає безпечність безконтактиних оплат без вводе ПІНу?

Моє питання: будь ласка поясніть мені, як кліенту, у чьому полягає безпечність безконтактних оплат без вводу ПІНу?



Допомога Онлайн

По оплатам за кордоном запит пін-коду залежить від налаштувань терміналу в магазині

Без введення пін коду, зручно використовувати картки, але потрібно за ними стежити



Але в чому полягає безпечність їх використання?

16:02 питання: Ви можете подивитись конкретну транзакцію за картою і сказати, як пода була зроблена - за допомогою чипа, магнітної полоси чи онлайн?Допомога ОнлайнМожу тільки повідомити чи платіж був онлайн, чи з присутністю карткиТобто, ви не бачите, було чи ні введено ПИН код при оплаті карткою оффлайн?Допомога ОнлайнУточніть про який платіж йде мова, я спробую надати Вам інформацію, яку зможухвилункуКарта 4149________0294Платіж від 2 жовтня цього року18:44 Shell -5 106.37Допомога ОнлайнПару хвилин, будь ласкаДякую, чекаюДопомога ОнлайнОплата була здійснена фізично карткою без використання магнітної смугиСтосовно пін коду ще шукаю інформаціюДякую, чекаюДопомога ОнлайнДякуюА фізично карткою, - чипом чи безконтактно?Допомога ОнлайнВказано, що магнітна смужка не використовуваласьПін код також не вводивсяВ такому разі я маю ще одне питанняЯк я розумію, якщо пін код не вводився, то чипом також платить не могли, бо я ще бачив щоб модно було платити чипом без вводу пінуМоє питання: будь ласка поясніть мені, як кліенту, у чьому полягає безпечність безконтактиних оплат без вводе ПІНу?Моє питання: будь ласка поясніть мені, як кліенту, у чьому полягає безпечність безконтактних оплат без вводу ПІНу?Допомога ОнлайнПо оплатам за кордоном запит пін-коду залежить від налаштувань терміналу в магазиніБез введення пін коду, зручно використовувати картки, але потрібно за ними стежитиАле в чому полягає безпечність їх використання?16:02 ALLCR Повідомлень: 31 З нами з: 04.10.10 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 22:23 ALLCR, была ли оплата по чипу, или по бесконтакту - это банк может видеть (хочет ли?). Некоторые банки в истории операций даже отмечают их соотв. значком.



А бесконтактная операция без ввода ПИНа - МПС вообще заявляют что берут такой риск на себя



Если ПИН не вводился - это как раз 99% оплата бесконтактно.

Если бы был чип - 99% что спросило бы ПИН.



А если это был Contactless или PayWave без ввода ПИНа - то нужно требовать чарджбек. Уточните на гарячках МПС как правильнее опротестовать такой тип транзакции, может даже правильный код подскажут User253 Повідомлень: 25 З нами з: 11.09.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 22:29 Howl написав: ALLCR, а уточните у поддержки данные операции были сделаны через магнитную ленту, чип или бесконтактно + был ли введён ПИН.



И, если ответят, что бесконтактно и без ПИН, то спросите в чём заключается безопасность бесконтактных операций без ПИН. Ведь именно таким методом увели у Вас средства (с Ваших слов). ALLCR, а уточните у поддержки данные операции были сделаны через магнитную ленту, чип или бесконтактно + был ли введён ПИН.И, если ответят, что бесконтактно и без ПИН, то спросите в чём заключается безопасность бесконтактных операций без ПИН. Ведь именно таким методом увели у Вас средства (с Ваших слов).



Допомога Онлайн

По оплатам за кордоном запит пін-коду залежить від налаштувань терміналу в магазині

Без введення пін коду, зручно використовувати картки, але потрібно за ними стежити



Але в чому полягає безпечність їх використання?



Допомога Онлайн

Я не кажу, що це безпечно, зручно у користуванні - так



Тобто Ви ввжаєте, що банки видають своїм кліентам свідомо небезпечні платіжні інструументи?



Допомога Онлайн

Картка без пайпасу є також небезпечною. Інша людина, отримавши дані від пластику також може провести по картці шахрайські операції



Добре, А в чому їх безпечність для кліенту. Чи не в тому, що по шахрайським транзакціям кліент може оскаржити і повернути свої кошти?

І це стосується оффлайн оплат без вводу ПІН коду

В тому випадку, коли кліент при першій нагоді заблокував картку і повідомив про це банк

16:13

Як це зробила я



Допомога Онлайн

Якщо будь-яка картка втрачена. Її потрібно швидко блокувати, доки ніхто не скористався коштами



А ви замість того, щоб оскаржити ці транзакції стали видумівати незрозумілі речі - перше, що ви зробили ви цю транзакцію, яку ви тільки що передивляли, обозвали онлайн з введенням 3DS



Допомога Онлайн

Це не залежить від того, чи підтримує вона безконтактну оплату, чи ні



Коли цей выдвертий разводняк не прокатив, Ви придумали щось про те, що неможливо оскаржити транзакції з фізичним використанням картки. Хотя це не так. Бо неоскаржуються транзакції з введенням ПІН коду.

Навіть Ви ж самі прошлого разу, коли відмовили в оскарженні по причині онлайн 3DS оплат казали, що якби це були не онлайн оплати, а безвонтактні без введення ПІН, то банк би їх оскаржив

Це можно побачити в скрині чату, який я вам відправила вище



Допомога Онлайн

Зараз зафіксована Ваша заявка та була передана нашим спеціалістам. Вони перевірять всю інформацію, та нададуть Вам повну відповідь на зазначену Вами електронну адресу

Введіть повідомлення… Допомога ОнлайнПо оплатам за кордоном запит пін-коду залежить від налаштувань терміналу в магазиніБез введення пін коду, зручно використовувати картки, але потрібно за ними стежитиАле в чому полягає безпечність їх використання?Допомога ОнлайнЯ не кажу, що це безпечно, зручно у користуванні - такТобто Ви ввжаєте, що банки видають своїм кліентам свідомо небезпечні платіжні інструументи?Допомога ОнлайнКартка без пайпасу є також небезпечною. Інша людина, отримавши дані від пластику також може провести по картці шахрайські операціїДобре, А в чому їх безпечність для кліенту. Чи не в тому, що по шахрайським транзакціям кліент може оскаржити і повернути свої кошти?І це стосується оффлайн оплат без вводу ПІН кодуВ тому випадку, коли кліент при першій нагоді заблокував картку і повідомив про це банк16:13Як це зробила яДопомога ОнлайнЯкщо будь-яка картка втрачена. Її потрібно швидко блокувати, доки ніхто не скористався коштамиА ви замість того, щоб оскаржити ці транзакції стали видумівати незрозумілі речі - перше, що ви зробили ви цю транзакцію, яку ви тільки що передивляли, обозвали онлайн з введенням 3DSДопомога ОнлайнЦе не залежить від того, чи підтримує вона безконтактну оплату, чи ніКоли цей выдвертий разводняк не прокатив, Ви придумали щось про те, що неможливо оскаржити транзакції з фізичним використанням картки. Хотя це не так. Бо неоскаржуються транзакції з введенням ПІН коду.Навіть Ви ж самі прошлого разу, коли відмовили в оскарженні по причині онлайн 3DS оплат казали, що якби це були не онлайн оплати, а безвонтактні без введення ПІН, то банк би їх оскарживЦе можно побачити в скрині чату, який я вам відправила вищеДопомога ОнлайнЗараз зафіксована Ваша заявка та була передана нашим спеціалістам. Вони перевірять всю інформацію, та нададуть Вам повну відповідь на зазначену Вами електронну адресуВведіть повідомлення… ALLCR Повідомлень: 31 З нами з: 04.10.10 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 22:34 User253 написав: ALLCR, была ли оплата по чипу, или по бесконтакту - это банк может видеть (хочет ли?). Некоторые банки в истории операций даже отмечают их соотв. значком.



А бесконтактная операция без ввода ПИНа - МПС вообще заявляют что берут такой риск на себя



Если ПИН не вводился - это как раз 99% оплата бесконтактно.

Если бы был чип - 99% что спросило бы ПИН.



А если это был Contactless или PayWave без ввода ПИНа - то нужно требовать чарджбек. Уточните на гарячках МПС как правильнее опротестовать такой тип транзакции, может даже правильный код подскажут была ли оплата по чипу, или по бесконтакту - это банк может видеть (хочет ли?). Некоторые банки в истории операций даже отмечают их соотв. значком.А бесконтактная операция без ввода ПИНа - МПС вообще заявляют что берут такой риск на себяЕсли ПИН не вводился - это как раз 99% оплата бесконтактно.Если бы был чип - 99% что спросило бы ПИН.А если это был Contactless или PayWave без ввода ПИНа - то нужно требовать чарджбек. Уточните на гарячках МПС как правильнее опротестовать такой тип транзакции, может даже правильный код подскажут



Тоже думал, что это гарантийный случай. Как бы с нашей стороны выполнены все условия - как только заметили, карту заблокировали. Но за час с лишним, до блокировки, они сделали 11 транзакций.

Подали сразу заявление в полицию.



Вот сегодня потерял весь день на переговоры с банком.



Завтра буду готовить заявление в НБУ Тоже думал, что это гарантийный случай. Как бы с нашей стороны выполнены все условия - как только заметили, карту заблокировали. Но за час с лишним, до блокировки, они сделали 11 транзакций.Подали сразу заявление в полицию.Вот сегодня потерял весь день на переговоры с банком.Завтра буду готовить заявление в НБУ ALLCR Повідомлень: 31 З нами з: 04.10.10 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 22:37 ALLCR, выясните - это была оплата картой по бесконтакту? (без ввода ПИНа - это уже сказали). Если так - то тут должен быть 100% возврат, т.к. МПС заявляют, что берут такой риск на себя. Обратитесь на горячку МПС (Виза или Мастеркард - что у вас?)



Объясните им коротко и ясно ситуацию. Типа: дата - событие - сумма User253 Повідомлень: 25 З нами з: 11.09.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 184185186187 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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