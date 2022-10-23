Howl написав:
ALLCR, а уточните у поддержки данные операции были сделаны через магнитную ленту, чип или бесконтактно + был ли введён ПИН.
И, если ответят, что бесконтактно и без ПИН, то спросите в чём заключается безопасность бесконтактных операций без ПИН. Ведь именно таким методом увели у Вас средства (с Ваших слов).
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По оплатам за кордоном запит пін-коду залежить від налаштувань терміналу в магазині
Без введення пін коду, зручно використовувати картки, але потрібно за ними стежити
Але в чому полягає безпечність їх використання?
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Я не кажу, що це безпечно, зручно у користуванні - так
Тобто Ви ввжаєте, що банки видають своїм кліентам свідомо небезпечні платіжні інструументи?
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Картка без пайпасу є також небезпечною. Інша людина, отримавши дані від пластику також може провести по картці шахрайські операції
Добре, А в чому їх безпечність для кліенту. Чи не в тому, що по шахрайським транзакціям кліент може оскаржити і повернути свої кошти?
І це стосується оффлайн оплат без вводу ПІН коду
В тому випадку, коли кліент при першій нагоді заблокував картку і повідомив про це банк
16:13
Як це зробила я
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Якщо будь-яка картка втрачена. Її потрібно швидко блокувати, доки ніхто не скористався коштами
А ви замість того, щоб оскаржити ці транзакції стали видумівати незрозумілі речі - перше, що ви зробили ви цю транзакцію, яку ви тільки що передивляли, обозвали онлайн з введенням 3DS
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Це не залежить від того, чи підтримує вона безконтактну оплату, чи ні
Коли цей выдвертий разводняк не прокатив, Ви придумали щось про те, що неможливо оскаржити транзакції з фізичним використанням картки. Хотя це не так. Бо неоскаржуються транзакції з введенням ПІН коду.
Навіть Ви ж самі прошлого разу, коли відмовили в оскарженні по причині онлайн 3DS оплат казали, що якби це були не онлайн оплати, а безвонтактні без введення ПІН, то банк би їх оскаржив
Це можно побачити в скрині чату, який я вам відправила вище
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