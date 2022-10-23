Howl написав:ALLCR, а уточните у поддержки данные операции были сделаны через магнитную ленту, чип или бесконтактно + был ли введён ПИН.
И, если ответят, что бесконтактно и без ПИН, то спросите в чём заключается безопасность бесконтактных операций без ПИН. Ведь именно таким методом увели у Вас средства (с Ваших слов).
питання: Ви можете подивитись конкретну транзакцію за картою і сказати, як пода була зроблена - за допомогою чипа, магнітної полоси чи онлайн?
Допомога Онлайн Можу тільки повідомити чи платіж був онлайн, чи з присутністю картки
Тобто, ви не бачите, було чи ні введено ПИН код при оплаті карткою оффлайн?
Допомога Онлайн Уточніть про який платіж йде мова, я спробую надати Вам інформацію, яку зможу
хвилунку Карта 4149________0294
Платіж від 2 жовтня цього року 18:44 Shell -5 106.37
Допомога Онлайн Пару хвилин, будь ласка
Дякую, чекаю
Допомога Онлайн Оплата була здійснена фізично карткою без використання магнітної смуги Стосовно пін коду ще шукаю інформацію
Дякую, чекаю
Допомога Онлайн Дякую
А фізично карткою, - чипом чи безконтактно?
Допомога Онлайн Вказано, що магнітна смужка не використовувалась Пін код також не вводився В такому разі я маю ще одне питання
Як я розумію, якщо пін код не вводився, то чипом також платить не могли, бо я ще бачив щоб модно було платити чипом без вводу піну Моє питання: будь ласка поясніть мені, як кліенту, у чьому полягає безпечність безконтактиних оплат без вводе ПІНу? Моє питання: будь ласка поясніть мені, як кліенту, у чьому полягає безпечність безконтактних оплат без вводу ПІНу?
Допомога Онлайн По оплатам за кордоном запит пін-коду залежить від налаштувань терміналу в магазині Без введення пін коду, зручно використовувати картки, але потрібно за ними стежити
Але в чому полягає безпечність їх використання? 16:02
Howl написав:ALLCR, а уточните у поддержки данные операции были сделаны через магнитную ленту, чип или бесконтактно + был ли введён ПИН.
И, если ответят, что бесконтактно и без ПИН, то спросите в чём заключается безопасность бесконтактных операций без ПИН. Ведь именно таким методом увели у Вас средства (с Ваших слов).
Допомога Онлайн По оплатам за кордоном запит пін-коду залежить від налаштувань терміналу в магазині Без введення пін коду, зручно використовувати картки, але потрібно за ними стежити
Але в чому полягає безпечність їх використання?
Допомога Онлайн Я не кажу, що це безпечно, зручно у користуванні - так
Тобто Ви ввжаєте, що банки видають своїм кліентам свідомо небезпечні платіжні інструументи?
Допомога Онлайн Картка без пайпасу є також небезпечною. Інша людина, отримавши дані від пластику також може провести по картці шахрайські операції
Добре, А в чому їх безпечність для кліенту. Чи не в тому, що по шахрайським транзакціям кліент може оскаржити і повернути свої кошти? І це стосується оффлайн оплат без вводу ПІН коду В тому випадку, коли кліент при першій нагоді заблокував картку і повідомив про це банк 16:13 Як це зробила я
Допомога Онлайн Якщо будь-яка картка втрачена. Її потрібно швидко блокувати, доки ніхто не скористався коштами
А ви замість того, щоб оскаржити ці транзакції стали видумівати незрозумілі речі - перше, що ви зробили ви цю транзакцію, яку ви тільки що передивляли, обозвали онлайн з введенням 3DS
Допомога Онлайн Це не залежить від того, чи підтримує вона безконтактну оплату, чи ні
Коли цей выдвертий разводняк не прокатив, Ви придумали щось про те, що неможливо оскаржити транзакції з фізичним використанням картки. Хотя це не так. Бо неоскаржуються транзакції з введенням ПІН коду. Навіть Ви ж самі прошлого разу, коли відмовили в оскарженні по причині онлайн 3DS оплат казали, що якби це були не онлайн оплати, а безвонтактні без введення ПІН, то банк би їх оскаржив Це можно побачити в скрині чату, який я вам відправила вище
Допомога Онлайн Зараз зафіксована Ваша заявка та була передана нашим спеціалістам. Вони перевірять всю інформацію, та нададуть Вам повну відповідь на зазначену Вами електронну адресу Введіть повідомлення…
User253 написав:ALLCR, была ли оплата по чипу, или по бесконтакту - это банк может видеть (хочет ли?). Некоторые банки в истории операций даже отмечают их соотв. значком.
А бесконтактная операция без ввода ПИНа - МПС вообще заявляют что берут такой риск на себя
Если ПИН не вводился - это как раз 99% оплата бесконтактно. Если бы был чип - 99% что спросило бы ПИН.
А если это был Contactless или PayWave без ввода ПИНа - то нужно требовать чарджбек. Уточните на гарячках МПС как правильнее опротестовать такой тип транзакции, может даже правильный код подскажут
Тоже думал, что это гарантийный случай. Как бы с нашей стороны выполнены все условия - как только заметили, карту заблокировали. Но за час с лишним, до блокировки, они сделали 11 транзакций. Подали сразу заявление в полицию.
Вот сегодня потерял весь день на переговоры с банком.
ALLCR, выясните - это была оплата картой по бесконтакту? (без ввода ПИНа - это уже сказали). Если так - то тут должен быть 100% возврат, т.к. МПС заявляют, что берут такой риск на себя. Обратитесь на горячку МПС (Виза или Мастеркард - что у вас?)
Объясните им коротко и ясно ситуацию. Типа: дата - событие - сумма
User253 написав:ALLCR, выясните - это была оплата картой по бесконтакту? (без ввода ПИНа - это уже сказали). Если так - то тут должен быть 100% возврат, т.к. МПС заявляют, что берут такой риск на себя. Обратитесь на горячку МПС (Виза или Мастеркард - что у вас?)
Объясните им коротко и ясно ситуацию. Типа: дата - событие - сумма
Це відповідь від VISA:
У випадку, якщо ви втратили карту необхідно звертатися на гарячу лінію вашого та діяти за вказівками, що надає менеджер банку безпосередньо.
Також при втраті карти ви можете звернутися в глобальну службу підтримки Visa ( Деталі на сайті- https://bit.ly/3D26LKk )
Остаточне рішення та оспарювання шахрайських операцій буде проходити за участі менеджерів вашого банку.
User253 написав:ALLCR, выясните - это была оплата картой по бесконтакту? (без ввода ПИНа - это уже сказали). Если так - то тут должен быть 100% возврат, т.к. МПС заявляют, что берут такой риск на себя. Обратитесь на горячку МПС (Виза или Мастеркард - что у вас?)
Объясните им коротко и ясно ситуацию. Типа: дата - событие - сумма