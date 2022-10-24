ALLCR написав:Вы знаете где можно найти такие заявления МПС?
Спасибо.
Именно этих заявлений не нашёл. Я так понял, это говорилось в контексте того, что МПС приняли "Zero Liability Policy", согласно которых:
Visa's Zero Liability Policy* is our guarantee that you won't be held responsible for unauthorized charges made with your account or account information. You're protected if your Visa credit or debit card is lost, stolen or fraudulently used, online or offline.
Have peace of mind knowing that the financial institution that issued your Mastercard won't hold you responsible for “unauthorised transactions.” As a Mastercard cardholder, Zero Liability applies to your purchases made in the store, over the telephone, online, or via a mobile device and ATM transactions. As a cardholder, you will not be held responsible for unauthorised transactions if:
You have used reasonable care in protecting your card from loss or theft; and You promptly reported loss or theft to your financial institution.
Політика МПС може відрізнятися в залежності від регіону/країни, тому американські обіцянки до української картки не пришиєш. Цікаво, що ALLCR раніше писав про картку МС, а писав у підтримку Visa. Як вдалося набити 40к грн за годину при ліміті у 200 USD теж не ясно.
klug написав:Політика МПС може відрізнятися в залежності від регіону/країни, тому американські обіцянки до української картки не пришиєш. Цікаво, що ALLCR раніше писав про картку МС, а писав у підтримку Visa. Як вдалося набити 40к грн за годину при ліміті у 200 USD теж не ясно.
В Приват24 к счету привязаны оказывается 2 карты - та, что была ранее и новая перевыпущенная. До сих все операции отображаются по обоим из них. Поэтому, я сначала взял номер старой карты - это была Мастеркард. Это ошибка. Все произошло с визой.
Я писал, что все заняло час с лишним. Прошли всего 11 транзакций. Самая крупная 6+ тыс
klug написав:Політика МПС може відрізнятися в залежності від регіону/країни, тому американські обіцянки до української картки не пришиєш. Цікаво, що ALLCR раніше писав про картку МС, а писав у підтримку Visa. Як вдалося набити 40к грн за годину при ліміті у 200 USD теж не ясно.
ОК, якщо шахрайські транзакції з карткою VISA, що було випущеено українським банком біло здійснено в США, політика VISA буде застосовуватися для України, чи для США?
На всяк випадок, в Україні ліміт для транзакцій без ПІНа 1500 гривен, в в США - в декілька разів більший.
klug написав:Політика МПС може відрізнятися в залежності від регіону/країни, тому американські обіцянки до української картки не пришиєш. Цікаво, що ALLCR раніше писав про картку МС, а писав у підтримку Visa. Як вдалося набити 40к грн за годину при ліміті у 200 USD теж не ясно.
В Приват24 к счету привязаны оказывается 2 карты - та, что была ранее и новая перевыпущенная. До сих все операции отображаются по обоим из них. Поэтому, я сначала взял номер старой карты - это была Мастеркард. Это ошибка. Все произошло с визой.
Я писал, что все заняло час с лишним. Прошли всего 11 транзакций. Самая крупная 6+ тыс
операции о вас отображаются по карт счету .. по всем картам хоть сн овым хоть доситорическим будет одинаколво ... самый инновационый банк не в состоянии показывать операции по пластику или указывать в выписке по какой карте это было ...