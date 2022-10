Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.

Додано: Пон 24 жов, 2022 17:51
lara_08 написав: Поломали тропу на Конкорд

Немає строків усунення??

Додано: Пон 24 жов, 2022 19:11
User253 написав:

Повідомлень: 13047 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 19:11 User253 написав: ALLCR написав: Вы знаете где можно найти такие заявления МПС?



Спасибо. Вы знаете где можно найти такие заявления МПС?Спасибо.

Именно этих заявлений не нашёл. Я так понял, это говорилось в контексте того, что МПС приняли "Zero Liability Policy", согласно которых:



Visa's Zero Liability Policy* is our guarantee that you won't be held responsible for unauthorized charges made with your account or account information. You're protected if your Visa credit or debit card is lost, stolen or fraudulently used, online or offline.

https://usa.visa.com/pay-with-visa/visa-chip-technology-consumers/zero-liability-policy.html



Have peace of mind knowing that the financial institution that issued your Mastercard won't hold you responsible for “unauthorised transactions.” As a Mastercard cardholder, Zero Liability applies to your purchases made in the store, over the telephone, online, or via a mobile device and ATM transactions. As a cardholder, you will not be held responsible for unauthorised transactions if:



You have used reasonable care in protecting your card from loss or theft; and

You promptly reported loss or theft to your financial institution.

https://www.mastercard.com.au/en-au/vision/who-we-are/terms-of-use/zero-liability-terms-conditions.html



И они подразумевают, что в том числе и бесконтактные операции без ПИН, "неавтоизирированные клиентом" - тоже не "лежат" на клиенте



Коды чарджбеков:

https://chargebacks911.com/chargeback-reason-codes/mastercard/

Слева можно и на визу переключиться Именно этих заявлений не нашёл. Я так понял, это говорилось в контексте того, что МПС приняли "Zero Liability Policy", согласно которых:И они подразумевают, что в том числе и бесконтактные операции без ПИН, "неавтоизирированные клиентом" - тоже не "лежат" на клиентеКоды чарджбеков:Слева можно и на визу переключиться

Коротко резюме по сегодняшнему общению с поддержкой Приватбанка:



"Zero Liability Policy" - для карточек выпущенных Приватбанок нет.



Отключить полностью NFC оплату невозможно. Изменить лимиты бесконтактной оплаты без введения ПИН кода - невозможно.



Почему их карты в юрисдикции, где лимит бесконтактной оплаты в несколько раз выше, чем установленные для карт Приват банка платят согласно местным лимитам, не ответили. Просто замечу, что в Канаде лимит 250 долларов (примерно 7000 гривен), но "Zero Liability Policy" гарантирует возврат мошеннических операций. Карты приват банка также в Канаде будут платить по местному лимиту, но под "Zero Liability Policy" не подпадают и Приват банк ничего по таким операциям не вернет.



И конкретно по нашему вопросу, просто чтобы понять уровень:



Как уже все знают сначала нам было отказано в возврате средств, потому, что



«На жаль, з боку платіжної системи оскаржити операцію неможливо. Причина в тому, що при оплаті було введено пароль для підтвердження платежу (3DS). Тобто були введені всі необхідні дані для оплати. За правилами платіжної системи оскарження через мошенництво не є можливим».



Тогда же, нам было заявлено, что вот если бы это были оплаты безконтакто, без использования ПИН кода, то банк бы их опротестовал. Есть скрин шоты этого заявления со стороны Приват банка.



Пришлось доказывать им, что это были не онлайн оплаты.



Додано: Пон 24 жов, 2022 19:33
sens написав: lara_08 написав: Поломали тропу на Конкорд

Немає строків усунення??

Уже работает

Немає строків усунення?? Немає строків усунення??

Уже работает Уже работает lara_08 Повідомлень: 407 З нами з: 05.05.14 Подякував: 9 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 20:01 ALLCR написав: Почему их карты в юрисдикции, где лимит бесконтактной оплаты в несколько раз выше, чем установленные для карт Приват банка платят согласно местным лимитам, не ответили. Почему их карты в юрисдикции, где лимит бесконтактной оплаты в несколько раз выше, чем установленные для карт Приват банка платят согласно местным лимитам, не ответили.

Это "особенность" МПС. Все карты так работают.

Когда в Украине такие карты только появились и лимит был около 100грн - то тоже спрашивали, каким образом проходят операции на бОльшие суммы. И тогда был ответ - по бесконтактным операциям картой действуют локальные условия "безПИНовости", т.е. одна и та же карта в разных странах будет иметь свой потолок. Если правильно помню - то "спрашивать ПИН или нет по бесконтактной оплате картой - решает терминал".



И тогда же поднимался вопрос "если в другой стране у меня скупятся например на разрешенных 200 баксов бесконтактно" - тогда был ответ, типа "МПС считает эти риски мизерными и берёт на себя"*



*видимо в контексте Zero Liability Policy, и футболя клиента к эмитенту, который "не в зуб ногой". Т.е. МПС футболит к эмитенту, а эмитент футболит к МПС или ещё куда-то (например к экваеру или в полицию, или суд)



Был бы приват нормальным банком - он бы работал согласно методичкам МПС. Тем более, являясь членом МПС - они должны соответствовать и работать по определенным правилам. Но они видимо даже не знают где они лежат, и что это такое.



Пробуйте аппелировать к МПС, к их "Zero Liability Policy".

Так же к НБУ, как к регулятору и лицензиару.

Ещё они очень не любят публичные обращения через соцсети (подробные, грамотные, с деталями, и со ссылками на их же правила, которые они не хотят выполнять), особенно к их публичным руководителям, типа CEO или подобное



Если клиент не авторизировал операции, и есть "Zero Liability Policy" - то кто-то должен взять расходы на себя. Или для кого это всё написано, если это не работает, а банки вообще в первый раз про такое слышат?



Додано: Пон 24 жов, 2022 20:11
User253 написав: ALLCR написав: Почему их карты в юрисдикции, где лимит бесконтактной оплаты в несколько раз выше, чем установленные для карт Приват банка платят согласно местным лимитам, не ответили.

Это "особенность" МПС. Все карты так работают.

Когда в Украине такие карты только появились и лимит был около 100грн - то тоже спрашивали, каким образом проходят операции на бОльшие суммы. И тогда был ответ - по бесконтактным операциям картой действуют локальные условия "безПИНовости", т.е. одна и та же карта в разных странах будет иметь свой потолок. Если правильно помню - то "спрашивать ПИН или нет по бесконтактной оплате картой - решает терминал".

И тогда же поднимался вопрос "если в другой стране у меня скупятся например на разрешенных 200 баксов бесконтактно" - тогда был ответ, типа "МПС считает эти риски мизерными и берёт на себя"*

*видимо в контексте Zero Liability Policy, и футболя клиента к эмитенту, который "не в зуб ногой". Т.е. МПС футболит к эмитенту, а эмитент футболит к МПС или ещё куда-то (например к экваеру или в полицию, или суд)

Был бы приват нормальным банком - он бы работал согласно методичкам МПС. Тем более, являясь членом МПС - они должны соответствовать и работать по определенным правилам. Но они видимо даже не знают где они лежат, и что это такое.

Пробуйте аппелировать к МПС, к их "Zero Liability Policy".

Так же к НБУ, как к регулятору и лицензиару.

Ещё они очень не любят публичные обращения через соцсети (подробные, грамотные, с деталями, и со ссылками на их же правила, которые они не хотят выполнять), особенно к их публичным руководителям, типа CEO или подобное

Если клиент не авторизировал операции, и есть "Zero Liability Policy" - то кто-то должен взять расходы на себя. Или для кого это всё написано, если это не работает, а банки вообще в первый раз про такое слышат?

Приват конечно вжился в роль госбанка: одна отмазка не прокатила - пробуем другую. Ждут пока клиент выдохнется (типа "или ишак, или падишах")

В том -то и дело, что легко выдохнуться, - очень много времени на это уходит. Я сейчас занимаюсь этим вопросом, нет времени на другое.

Мы общаемся с VISA по этому поводу. Будем делать и им официальные запросы. Ситуация очень ненормальная: дали абсолютно небезопасный платежный инструмент и даже отключить NFC нельзя.

И да, найдем время, подготовим запрос по всем пунктам в НБУ. Хотя, мне кажется, что НБУ и Приват банк - это сейчас одно и тоже. И суд у них всех выиграть маловероятно.

Это "особенность" МПС. Все карты так работают.

Когда в Украине такие карты только появились и лимит был около 100грн - то тоже спрашивали, каким образом проходят операции на бОльшие суммы. И тогда был ответ - по бесконтактным операциям картой действуют локальные условия "безПИНовости", т.е. одна и та же карта в разных странах будет иметь свой потолок. Если правильно помню - то "спрашивать ПИН или нет по бесконтактной оплате картой - решает терминал".



И тогда же поднимался вопрос "если в другой стране у меня скупятся например на разрешенных 200 баксов бесконтактно" - тогда был ответ, типа "МПС считает эти риски мизерными и берёт на себя"*



*видимо в контексте Zero Liability Policy, и футболя клиента к эмитенту, который "не в зуб ногой". Т.е. МПС футболит к эмитенту, а эмитент футболит к МПС или ещё куда-то (например к экваеру или в полицию, или суд)



Был бы приват нормальным банком - он бы работал согласно методичкам МПС. Тем более, являясь членом МПС - они должны соответствовать и работать по определенным правилам. Но они видимо даже не знают где они лежат, и что это такое.



Пробуйте аппелировать к МПС, к их "Zero Liability Policy".

Так же к НБУ, как к регулятору и лицензиару.

Ещё они очень не любят публичные обращения через соцсети (подробные, грамотные, с деталями, и со ссылками на их же правила, которые они не хотят выполнять), особенно к их публичным руководителям, типа CEO или подобное



Если клиент не авторизировал операции, и есть "Zero Liability Policy" - то кто-то должен взять расходы на себя. Или для кого это всё написано, если это не работает, а банки вообще в первый раз про такое слышат?



Приват конечно вжился в роль госбанка: одна отмазка не прокатила - пробуем другую. Ждут пока клиент выдохнется (типа "или ишак, или падишах") Это "особенность" МПС. Все карты так работают.Когда в Украине такие карты только появились и лимит был около 100грн - то тоже спрашивали, каким образом проходят операции на бОльшие суммы. И тогда был ответ - по бесконтактным операциям картой действуют локальные условия "безПИНовости", т.е. одна и та же карта в разных странах будет иметь свой потолок. Если правильно помню - то "спрашивать ПИН или нет по бесконтактной оплате картой - решает терминал".И тогда же поднимался вопрос "если в другой стране у меня скупятся например на разрешенных 200 баксов бесконтактно" - тогда был ответ, типа "МПС считает эти риски мизерными и берёт на себя"**видимо в контексте Zero Liability Policy, и футболя клиента к эмитенту, который "не в зуб ногой". Т.е. МПС футболит к эмитенту, а эмитент футболит к МПС или ещё куда-то (например к экваеру или в полицию, или суд)Был бы приват нормальным банком - он бы работал согласно методичкам МПС. Тем более, являясь членом МПС - они должны соответствовать и работать по определенным правилам. Но они видимо даже не знают где они лежат, и что это такое.Пробуйте аппелировать к МПС, к их "Zero Liability Policy".Так же к НБУ, как к регулятору и лицензиару.Ещё они очень не любят публичные обращения через соцсети (подробные, грамотные, с деталями, и со ссылками на их же правила, которые они не хотят выполнять), особенно к их публичным руководителям, типа CEO или подобноеЕсли клиент не авторизировал операции, и есть "Zero Liability Policy" - то кто-то должен взять расходы на себя. Или для кого это всё написано, если это не работает, а банки вообще в первый раз про такое слышат?Приват конечно вжился в роль госбанка: одна отмазка не прокатила - пробуем другую. Ждут пока клиент выдохнется (типа "или ишак, или падишах")

В том -то и дело, что легко выдохнуться, - очень много времени на это уходит. Я сейчас занимаюсь этим вопросом, нет времени на другое.

Мы общаемся с VISA по этому поводу. Будем делать и им официальные запросы. Ситуация очень ненормальная: дали абсолютно небезопасный платежный инструмент и даже отключить NFC нельзя.

Додано: Пон 24 жов, 2022 21:10
IMPRINTER написав: ...самый инновационый банк не в состоянии показывать операции по пластику или указывать в выписке по какой карте это было ...

В старой версии Приват24 в выписке указывается номер карты, с которой совершена оплата.

Додано: Пон 24 жов, 2022 21:13
Що цікаво, про нульову відповідальність в Україні Віза заявляла ще у 2016-му році, а слідом за нею й НБУ, щоправда НБУ не розповсюджує її на випадки, коли до втрати коштів призвели дії або бездіяльність власника картки.

Дякую.

Додано: Пон 24 жов, 2022 21:22
klug написав: Що цікаво, про нульову відповідальність в Україні Віза заявляла ще у 2016-му році, а слідом за нею й НБУ, щоправда НБУ не розповсюджує її на випадки, коли до втрати коштів призвели дії або бездіяльність власника картки.

Дякую.

Я можу привести скріншот чату з оператором Приват банку, де він заявляє, що для їх карток VISA Visa's Zero Liability Policy не діє.

Мы общаемся с VISA по этому поводу. Будем делать и им официальные запросы.

Я сейчас занимаюсь этим вопросом, нет времени на другое.Мы общаемся с VISA по этому поводу. Будем делать и им официальные запросы.

Додано: Пон 24 жов, 2022 21:53
ALLCR написав: Я сейчас занимаюсь этим вопросом, нет времени на другое.

Мы общаемся с VISA по этому поводу. Будем делать и им официальные запросы.

Мне кажется, вы занимаетесь ерундой вступая в переписку с Виза (они не работают с клиентами напрямую), и проводя время в чатах с поддержкой Привата. Идите в отделение и пишите претензию. Это стандартная процедура и стандартный бланк. И там уже излагайте свои мысли. А все эти чаты и скриншоты - это лишь для обсуждения форуме. А в Привате с

https://www.visa.com.ua/content/dam/VCO ... public.pdf



