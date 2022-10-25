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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 22:06

  mikos написав:
  ALLCR написав: Я сейчас занимаюсь этим вопросом, нет времени на другое.
Мы общаемся с VISA по этому поводу. Будем делать и им официальные запросы.

Мне кажется, вы занимаетесь ерундой вступая в переписку с Виза (они не работают с клиентами напрямую), и проводя время в чатах с поддержкой Привата. Идите в отделение и пишите претензию. Это стандартная процедура и стандартный бланк. И там уже излагайте свои мысли. А все эти чаты и скриншоты - это лишь для обсуждения форуме. А в Привате сколько операторов - столько и ответов :)

Нет возможности идти в отделении.
Официальные запросы Приват банку были отправлены.
ALLCR
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 22:51

Re: ПриватБанк

Шановні форумчани,
Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку?
Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 23:08

  YaVI написав:Шановні форумчани,
Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку?
Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.

эти дятлы теперь прячут свои тарифы по разным разделам сайта
https://privatbank.ua/transfer-money-from-card-to-card-online-ukraine
У разі зарахування переказу на картку ПриватБанку:
Картка для виплат, Картка «Універсальна», Інтернет-картка у валюті - стягується комісія
2% за нецільове поповнення.

Комісія за надсилання міжнародних переказів на сторонніх сервісах (Wise, TransferGo, PayPal та інші)
4% від суми з гривневих карток
2% з валютних карток

Комісія за надсилання Quasi Cash на сторонніх сервісах
4% від суми з гривневих карток
2% з валютних карток
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 23:23

  J написав:...
эти дятлы теперь прячут свои тарифы по разным разделам сайта
https://privatbank.ua/transfer-money-from-card-to-card-online-ukraine
У разі зарахування переказу на картку ПриватБанку:
Картка для виплат, Картка «Універсальна», Інтернет-картка у валюті - стягується комісія
2% за нецільове поповнення.
....

Але ж за зарахування валютного р2р на КдВ вже є своя окрема комісія в https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-dlia-viplat#tariffs:
Зарахування на Картку для виплат міжнародного P2P-переказу, надісланого з будь-якого сервісу (ПриватБанку або міжнародного) З 01.04.2022
0,5% від суми

Чи для КдВ беруть відразу дві комісії ??? :shock:
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 08:53

Re: ПриватБанк

Сьогодні зранку якась хня відбувається в П24 для бізнесу. Коли входжу через ключ КЕП, замість моїх рахунків рандомно відкриваються непов'язані зі мною рахунки ФОПів/юр.осіб. Коли входжу через телефон, все норм.
Dmytro_Dnipro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:45

Re: ПриватБанк

заскринь, продай конкурентам, шантажируй, реализуй свои возможности
nekefer
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