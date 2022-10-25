ALLCR написав: Я сейчас занимаюсь этим вопросом, нет времени на другое. Мы общаемся с VISA по этому поводу. Будем делать и им официальные запросы.
Мне кажется, вы занимаетесь ерундой вступая в переписку с Виза (они не работают с клиентами напрямую), и проводя время в чатах с поддержкой Привата. Идите в отделение и пишите претензию. Это стандартная процедура и стандартный бланк. И там уже излагайте свои мысли. А все эти чаты и скриншоты - это лишь для обсуждения форуме. А в Привате сколько операторов - столько и ответов
Нет возможности идти в отделении. Официальные запросы Приват банку были отправлены.
Шановні форумчани, Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку? Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.
YaVI написав:Шановні форумчани, Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку? Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.
Сьогодні зранку якась хня відбувається в П24 для бізнесу. Коли входжу через ключ КЕП, замість моїх рахунків рандомно відкриваються непов'язані зі мною рахунки ФОПів/юр.осіб. Коли входжу через телефон, все норм.
YaVI написав:Шановні форумчани, Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку? Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.
на валютные карты вроде 2% бреют на любуе хоть кдв хоть уни хоть тырнетка ... на гривневую - 0,5% на кдв, на остальные карты бесплатно.