Да.Помилка на боці постачальника послуг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 14:09
Додано: Сер 26 жов, 2022 15:47
Значить виходить, що:
- якщо карта реципієнт гривнева (Уні або Інтернет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата без комісії, але з конвертацією в гривну за курсом покупки (зараз це 36,0804 грн);
- якщо карта реципієнт єврова (Уні, КдВ або Інет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата в євро, але з комісією 2%.
Я дивлюся, що зараз всі банки (у яких раніше були 0% за запахування валюти на валютні карти) повстановлювали комісії за Р2Р зарахування валюти на валютні карти своїх клієнтів )
Альфа також вже 1% (мін 2євро/дол)
І щоб відправити 200євро в Україну - на руки отримають вже 198 )
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