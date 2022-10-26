RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:09

  v57 написав:lara_08
и все еще не работает

Да.Помилка на боці постачальника послуг.
lara_08
 
Повідомлень: 412
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:47

  IMPRINTER написав:
  YaVI написав:Шановні форумчани,
Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку?
Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.


на валютные карты вроде 2% бреют на любуе хоть кдв хоть уни хоть тырнетка ...
на гривневую - 0,5% на кдв, на остальные карты бесплатно.

Значить виходить, що:
- якщо карта реципієнт гривнева (Уні або Інтернет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата без комісії, але з конвертацією в гривну за курсом покупки (зараз це 36,0804 грн);
- якщо карта реципієнт єврова (Уні, КдВ або Інет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата в євро, але з комісією 2%.

Я дивлюся, що зараз всі банки (у яких раніше були 0% за запахування валюти на валютні карти) повстановлювали комісії за Р2Р зарахування валюти на валютні карти своїх клієнтів )
Альфа також вже 1% (мін 2євро/дол)
І щоб відправити 200євро в Україну - на руки отримають вже 198 )
YaVI
 
Повідомлень: 540
З нами з: 30.03.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:53

  YaVI написав:
  IMPRINTER написав:
  YaVI написав:Шановні форумчани,
Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку?
Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.


на валютные карты вроде 2% бреют на любуе хоть кдв хоть уни хоть тырнетка ...
на гривневую - 0,5% на кдв, на остальные карты бесплатно.

Значить виходить, що:
- якщо карта реципієнт гривнева (Уні або Інтернет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата без комісії, але з конвертацією в гривну за курсом покупки (зараз це 36,0804 грн);
- якщо карта реципієнт єврова (Уні, КдВ або Інет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата в євро, але з комісією 2%.

Я дивлюся, що зараз всі банки (у яких раніше були 0% за запахування валюти на валютні карти) повстановлювали комісії за Р2Р зарахування валюти на валютні карти своїх клієнтів )
Альфа також вже 1% (мін 2євро/дол)
І щоб відправити 200євро в Україну - на руки отримають вже 198 )


як воно на практиці буде я не знаю. так вказано у тарифах ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38814
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6197 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:00

Re: ПриватБанк

  lara_08 написав:Помилка на боці постачальника послуг.
Конкорд сообщает, что не в курсе об этой ошибке. Типа обращайтесь в Приват, мы не в курсах. :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 08.03.18
Подякував: 504 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 188189190191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, pavyak, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.