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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 14:09
v57 написав:lara_08
и все еще не работает
Да.Помилка на боці постачальника послуг.
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lara_08
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Додано: Сер 26 жов, 2022 15:47
IMPRINTER написав: YaVI написав:
Шановні форумчани,
Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку?
Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.
на валютные карты вроде 2% бреют на любуе хоть кдв хоть уни хоть тырнетка ...
на гривневую - 0,5% на кдв, на остальные карты бесплатно.
Значить виходить, що:
- якщо карта реципієнт гривнева (Уні або Інтернет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата без комісії, але з конвертацією в гривну за курсом покупки (зараз це 36,0804 грн);
- якщо карта реципієнт єврова (Уні, КдВ або Інет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата в євро, але з комісією 2%.
Я дивлюся, що зараз всі банки (у яких раніше були 0% за запахування валюти на валютні карти) повстановлювали комісії за Р2Р зарахування валюти на валютні карти своїх клієнтів )
Альфа також вже 1% (мін 2євро/дол)
І щоб відправити 200євро в Україну - на руки отримають вже 198 )
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YaVI
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Додано: Сер 26 жов, 2022 15:53
YaVI написав: IMPRINTER написав: YaVI написав:
Шановні форумчани,
Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку?
Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.
на валютные карты вроде 2% бреют на любуе хоть кдв хоть уни хоть тырнетка ...
на гривневую - 0,5% на кдв, на остальные карты бесплатно.
Значить виходить, що:
- якщо карта реципієнт гривнева (Уні або Інтернет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата без комісії, але з конвертацією в гривну за курсом покупки (зараз це 36,0804 грн);
- якщо карта реципієнт єврова (Уні, КдВ або Інет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата в євро, але з комісією 2%.
Я дивлюся, що зараз всі банки (у яких раніше були 0% за запахування валюти на валютні карти) повстановлювали комісії за Р2Р зарахування валюти на валютні карти своїх клієнтів )
Альфа також вже 1% (мін 2євро/дол)
І щоб відправити 200євро в Україну - на руки отримають вже 198 )
як воно на практиці буде я не знаю. так вказано у тарифах ...
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:00
lara_08 написав:
Помилка на боці постачальника послуг.
Конкорд сообщает, что не в курсе об этой ошибке. Типа обращайтесь в Приват, мы не в курсах.
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Howl
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Додано: Чет 27 жов, 2022 18:50
Howl написав: lara_08 написав:
Помилка на боці постачальника послуг.
Конкорд сообщает, что не в курсе об этой ошибке. Типа обращайтесь в Приват, мы не в курсах.
Надолго поламалось. Может уже прикрыли или лимит какой исчерпали.
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lara_08
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:39
Починили тропинку
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mustbe
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Додано: Суб 29 жов, 2022 04:00
mustbe написав:
Починили тропинку
До кінця місяця краще відкрити в п24 ковертвклад чим очікування тропінок
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Додано: Суб 29 жов, 2022 10:43
а что за тропинка в Конкорд? можно подробности. заранее спасибо
(можно в личку есди что)
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Andey
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:02
Andey написав:
а что за тропинка в Конкорд? можно подробности. заранее спасибо
(можно в личку есди что)
Бесплатный перевод с карт привата (как было с Пумбом).
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