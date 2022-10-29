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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:09

  v57 написав:lara_08
и все еще не работает

Да.Помилка на боці постачальника послуг.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:47

  IMPRINTER написав:
  YaVI написав:Шановні форумчани,
Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку?
Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.


на валютные карты вроде 2% бреют на любуе хоть кдв хоть уни хоть тырнетка ...
на гривневую - 0,5% на кдв, на остальные карты бесплатно.

Значить виходить, що:
- якщо карта реципієнт гривнева (Уні або Інтернет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата без комісії, але з конвертацією в гривну за курсом покупки (зараз це 36,0804 грн);
- якщо карта реципієнт єврова (Уні, КдВ або Інет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата в євро, але з комісією 2%.

Я дивлюся, що зараз всі банки (у яких раніше були 0% за запахування валюти на валютні карти) повстановлювали комісії за Р2Р зарахування валюти на валютні карти своїх клієнтів )
Альфа також вже 1% (мін 2євро/дол)
І щоб відправити 200євро в Україну - на руки отримають вже 198 )
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:53

  YaVI написав:
  IMPRINTER написав:
  YaVI написав:Шановні форумчани,
Підкажіть, чи приймає Приват вхідні з-за кордону р2р в валюті євро на відповідну єврова Інет-карту? І якщо так, то який тариф/комісія...0% як за вх. р2р на Універсалку?
Бо в тарифах на цю Інет-карту не знайшов такого окремого пункту.


на валютные карты вроде 2% бреют на любуе хоть кдв хоть уни хоть тырнетка ...
на гривневую - 0,5% на кдв, на остальные карты бесплатно.

Значить виходить, що:
- якщо карта реципієнт гривнева (Уні або Інтернет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата без комісії, але з конвертацією в гривну за курсом покупки (зараз це 36,0804 грн);
- якщо карта реципієнт єврова (Уні, КдВ або Інет), то відправлені з-за кордону євро зайдуть на карту Привата в євро, але з комісією 2%.

Я дивлюся, що зараз всі банки (у яких раніше були 0% за запахування валюти на валютні карти) повстановлювали комісії за Р2Р зарахування валюти на валютні карти своїх клієнтів )
Альфа також вже 1% (мін 2євро/дол)
І щоб відправити 200євро в Україну - на руки отримають вже 198 )


як воно на практиці буде я не знаю. так вказано у тарифах ...
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:00

Re: ПриватБанк

  lara_08 написав:Помилка на боці постачальника послуг.
Конкорд сообщает, что не в курсе об этой ошибке. Типа обращайтесь в Приват, мы не в курсах. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:50

  Howl написав:
  lara_08 написав:Помилка на боці постачальника послуг.
Конкорд сообщает, что не в курсе об этой ошибке. Типа обращайтесь в Приват, мы не в курсах. :(

Надолго поламалось. Может уже прикрыли или лимит какой исчерпали.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:39

Починили тропинку
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 04:00

  mustbe написав:Починили тропинку

До кінця місяця краще відкрити в п24 ковертвклад чим очікування тропінок
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:23

Re: ПриватБанк

ВНЕЗАПНО пришли 575 грн за новогоднюю акцию, гуляем :D
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:43

а что за тропинка в Конкорд? можно подробности. заранее спасибо
(можно в личку есди что)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:02

  Andey написав:а что за тропинка в Конкорд? можно подробности. заранее спасибо
(можно в личку есди что)

Бесплатный перевод с карт привата (как было с Пумбом).
lloydbanksua
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