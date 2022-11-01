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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.4 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:15

  nekefer написав:ВНЕЗАПНО пришли 575 грн за новогоднюю акцию, гуляем :D


Це якого року акція, бо тут всяке буває?
V2
4
 
Повідомлень: 7735
З нами з: 03.07.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:50

  V2 написав:
  nekefer написав:ВНЕЗАПНО пришли 575 грн за новогоднюю акцию, гуляем :D


Це якого року акція, бо тут всяке буває?

Новорічний квест
з 10 грудня 2021 до 18 лютого 2022
https://newpromos.privatbank.ua/novorichnyy_kvest
nekefer
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Повідомлень: 309
З нами з: 24.10.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 189190191192
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