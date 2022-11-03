Мне банк вообще ограничил пользование кредитными средствами с формулировкой: "Після погашення заборгованості або врегулювання негативу кредитні кошти будуть доступні протягом 5-7 днів." Кредитная история у меня отличная, просрочек никогда не было. Кредиткой пользуюсь, ежемесячный платеж вношу в пятикратном размере от рекомендованого минимального. Был в нескольких отделениях, внятно сказать не смогли по ситуации, в одном девочка показала переписку, где на ее запрос офис отвечает, что банк в одностороннем порядке решил ограничить сотрудничество с данным клиентом, на ее вопрос о причине, был дан ответ, что банк оставляет за собой право не разглашать причины своего решения. С банком придется прощаться.