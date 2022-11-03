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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:15

  nekefer написав:ВНЕЗАПНО пришли 575 грн за новогоднюю акцию, гуляем :D


Це якого року акція, бо тут всяке буває?
V2
4
 
Повідомлень: 7735
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Подякували: 1295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:50

  V2 написав:
  nekefer написав:ВНЕЗАПНО пришли 575 грн за новогоднюю акцию, гуляем :D


Це якого року акція, бо тут всяке буває?

Новорічний квест
з 10 грудня 2021 до 18 лютого 2022
https://newpromos.privatbank.ua/novorichnyy_kvest
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:21

Re: ПриватБанк

Срезали лимит со 100К до 5К :) Все остальные ещё в феврале порезали.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:37

Re: ПриватБанк

  mikos написав:Срезали лимит со 100К до 5К

Мне банк вообще ограничил пользование кредитными средствами с формулировкой: "Після погашення заборгованості або врегулювання негативу кредитні кошти будуть доступні протягом 5-7 днів." Кредитная история у меня отличная, просрочек никогда не было. Кредиткой пользуюсь, ежемесячный платеж вношу в пятикратном размере от рекомендованого минимального. Был в нескольких отделениях, внятно сказать не смогли по ситуации, в одном девочка показала переписку, где на ее запрос офис отвечает, что банк в одностороннем порядке решил ограничить сотрудничество с данным клиентом, на ее вопрос о причине, был дан ответ, что банк оставляет за собой право не разглашать причины своего решения. С банком придется прощаться.
morino
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:41

  morino написав:...
У меня кредитка в плюсе :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:08

morino
У Вас просто неврегульований негатив 🙂
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 03:29

  mikos написав:Срезали лимит со 100К до 5К :) Все остальные ещё в феврале порезали.

Теж зменшили вчора, правда з 50 до 5, і теж кредитка у плюсі ​​була.
barborys
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:22

Re: ПриватБанк

  klug написав:У Вас просто неврегульований негатив

У меня нет долгов и просрочек
morino
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  #<1 ... 189190191192
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