Це якого року акція, бо тут всяке буває?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:15
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:50
Новорічний квест
з 10 грудня 2021 до 18 лютого 2022
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:21
Re: ПриватБанк
Срезали лимит со 100К до 5К Все остальные ещё в феврале порезали.
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:37
Re: ПриватБанк
Мне банк вообще ограничил пользование кредитными средствами с формулировкой: "Після погашення заборгованості або врегулювання негативу кредитні кошти будуть доступні протягом 5-7 днів." Кредитная история у меня отличная, просрочек никогда не было. Кредиткой пользуюсь, ежемесячный платеж вношу в пятикратном размере от рекомендованого минимального. Был в нескольких отделениях, внятно сказать не смогли по ситуации, в одном девочка показала переписку, где на ее запрос офис отвечает, что банк в одностороннем порядке решил ограничить сотрудничество с данным клиентом, на ее вопрос о причине, был дан ответ, что банк оставляет за собой право не разглашать причины своего решения. С банком придется прощаться.
Додано: Чет 03 лис, 2022 03:29
Додано: Чет 03 лис, 2022 07:22
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 03 лис, 2022 14:38
П24 - розділ Цінні папери: при спробі купити облігації, неактивна кнопка ДАЛІ. У всіх так? Підтримка створила запит, онлайн зразу нічого не відповіли.
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