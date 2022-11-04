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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:19

У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
Порт
 
Повідомлень: 939
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:32

  Порт написав:У привата есть оплата коммуналки без комиссии?

есть
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
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1
  #<1 ... 190191192193
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