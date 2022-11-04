|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:19
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 939
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:32
Порт написав:
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
есть
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7190
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1458 раз.
- Подякували: 1403 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему