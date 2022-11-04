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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:19
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
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Порт
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:32
Порт написав:
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
есть
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:09
Порт написав:
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
для совбеза, здається до 2 т на календарний місяць.
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melkh
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