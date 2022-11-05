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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:19
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
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Порт
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:32
Порт написав:
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
есть
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:09
Порт написав:
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
для совбеза, здається до 2 т на календарний місяць.
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melkh
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:29
melkh написав: Порт написав:
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
для совбеза, здається до 2 т на календарний місяць.
Добавлю й своїх п'ять копійок щоб було десять. Комуналка безкоштовно якщо пенсіонер отримує пенсію в Приватбанку.
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alex lem
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:10
alex lem ну це ясний перець, банка поїть та кормить борщем лише своїх.
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melkh
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Додано: Суб 05 лис, 2022 08:51
alex lem написав: melkh написав: Порт написав:
У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
для совбеза, здається до 2 т на календарний місяць.
Добавлю й своїх п'ять копійок щоб було десять. Комуналка безкоштовно якщо пенсіонер отримує пенсію в Приватбанку.
Получаю пенсию, по инвалидности, приват за комуналку светит от 1 до 3-х грн. комиссии!
Бесплатно только регулярные платежи.
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pfauter
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Додано: Суб 05 лис, 2022 10:13
pfauter
Без комісу якщо платити соц. картою Привату
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valya
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Додано: Суб 05 лис, 2022 10:17
Якщо точніше:
Там же і інші тарифи
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Ой+
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Додано: Суб 05 лис, 2022 11:05
с кредитки рисовало комис,
хотя в таиифах до 10т нет
ну с пенс кдв не прбовали т.к. извращение это
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v57
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