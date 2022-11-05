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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

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ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:19

У привата есть оплата коммуналки без комиссии?
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:32

  Порт написав:У привата есть оплата коммуналки без комиссии?

есть
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:09

  Порт написав:У привата есть оплата коммуналки без комиссии?

для совбеза, здається до 2 т на календарний місяць.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:29

  melkh написав:
  Порт написав:У привата есть оплата коммуналки без комиссии?

для совбеза, здається до 2 т на календарний місяць.

Добавлю й своїх п'ять копійок щоб було десять. Комуналка безкоштовно якщо пенсіонер отримує пенсію в Приватбанку.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:10

alex lem ну це ясний перець, банка поїть та кормить борщем лише своїх.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 08:51

  alex lem написав:
  melkh написав:
  Порт написав:У привата есть оплата коммуналки без комиссии?

для совбеза, здається до 2 т на календарний місяць.

Добавлю й своїх п'ять копійок щоб було десять. Комуналка безкоштовно якщо пенсіонер отримує пенсію в Приватбанку.

Получаю пенсию, по инвалидности, приват за комуналку светит от 1 до 3-х грн. комиссии!
Бесплатно только регулярные платежи.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:13

pfauter
Без комісу якщо платити соц. картою Привату
valya
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:17

Re: ПриватБанк

Якщо точніше:
Платежі одержувачів пенсійних виплат у ПриватБанку за комунальні послуги:

- через Приват24 з картки для виплат у сумі до 5 000 грн на місяць (включно) і не більше ніж 15 платежів – без комісії https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... ijEALw_wcB

Там же і інші тарифи
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:05

с кредитки рисовало комис,
хотя в таиифах до 10т нет

ну с пенс кдв не прбовали т.к. извращение это :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 14:19

Re: ПриватБанк

v57, где-то с начала лета при военном положении ввели, что при оплате не пенс-карты будет % за оплату коммуналки.
Howl
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  #<1 ... 190191192193
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