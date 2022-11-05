RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:19

Re: ПриватБанк

  pfauter написав:Получаю пенсию, по инвалидности, приват за комуналку светит от 1 до 3-х грн. комиссии!

у мене деякі і до війни були з комісіями, бо Приват так і не заключив з ними договори на свою руку. Перейшов на пумбу-лумумбу , там не тільки коміс 0 + кешбек .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:31

  v57 написав:с кредитки рисовало комис,
хотя в таиифах до 10т нет

ну с пенс кдв не прбовали т.к. извращение это :)

1 чи 3 грн комісу з кредитки при певних сумах вигідніше за безкомісні з пенсійної, але скільки пенсів і не тільки стоїть в чергах у поштових відділеннях, де за кожен папірець ще 10-ку накидають. От де збочення.
Ну і пенсіонерам з 70-ти здається КЛ обнуляюють.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 191192193194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lloydbanksua, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1932)
05.11.2022 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.