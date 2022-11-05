у мене деякі і до війни були з комісіями, бо Приват так і не заключив з ними договори на свою руку. Перейшов на пумбу-лумумбу , там не тільки коміс 0 + кешбек .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:19
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:31
1 чи 3 грн комісу з кредитки при певних сумах вигідніше за безкомісні з пенсійної, але скільки пенсів і не тільки стоїть в чергах у поштових відділеннях, де за кожен папірець ще 10-ку накидають. От де збочення.
Ну і пенсіонерам з 70-ти здається КЛ обнуляюють.
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