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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:19

Re: ПриватБанк

  pfauter написав:Получаю пенсию, по инвалидности, приват за комуналку светит от 1 до 3-х грн. комиссии!

у мене деякі і до війни були з комісіями, бо Приват так і не заключив з ними договори на свою руку. Перейшов на пумбу-лумумбу , там не тільки коміс 0 + кешбек .
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:31

  v57 написав:с кредитки рисовало комис,
хотя в таиифах до 10т нет

ну с пенс кдв не прбовали т.к. извращение это :)

1 чи 3 грн комісу з кредитки при певних сумах вигідніше за безкомісні з пенсійної, але скільки пенсів і не тільки стоїть в чергах у поштових відділеннях, де за кожен папірець ще 10-ку накидають. От де збочення.
Ну і пенсіонерам з 70-ти здається КЛ обнуляюють.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 23:22

  Howl написав:v57, где-то с начала лета при военном положении ввели, что при оплате не пенс-карты будет % за оплату коммуналки.


примат как всегда клитентоориентированный ) ... я последний раз платил комунну 23.02.2022 за январь 2022 ...
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 23:28

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Ну і пенсіонерам з 70-ти здається КЛ обнуляюють.
другий рік 500грн. існує,навіть в 0 гасив,не ріжуть.Сам здивован
Мизантрóп
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