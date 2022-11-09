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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:19
pfauter написав:
Получаю пенсию, по инвалидности, приват за комуналку светит от 1 до 3-х грн. комиссии!
у мене деякі і до війни були з комісіями, бо Приват так і не заключив з ними договори на свою руку. Перейшов на пумбу-лумумбу , там не тільки коміс 0 + кешбек .
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:31
v57 написав:
с кредитки рисовало комис,
хотя в таиифах до 10т нет
ну с пенс кдв не прбовали т.к. извращение это
1 чи 3 грн комісу з кредитки при певних сумах вигідніше за безкомісні з пенсійної, але скільки пенсів і не тільки стоїть в чергах у поштових відділеннях, де за кожен папірець ще 10-ку накидають. От де збочення.
Ну і пенсіонерам з 70-ти здається КЛ обнуляюють.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 23:22
Howl написав:v57
, где-то с начала лета при военном положении ввели, что при оплате не пенс-карты будет % за оплату коммуналки.
примат как всегда клитентоориентированный ) ... я последний раз платил комунну 23.02.2022 за январь 2022 ...
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Додано: Суб 05 лис, 2022 23:28
Ой+ написав:
Ну і пенсіонерам з 70-ти здається КЛ обнуляюють.
другий рік 500грн. існує,навіть в 0 гасив,не ріжуть.Сам здивован
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Додано: Сер 09 лис, 2022 11:26
У додатку приват24 працює валютообмін (євро-доллар)?
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