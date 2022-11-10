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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 07:39
wolt450 написав: lel написав:
Родичу повідомили у відділенні про кешбек 5% . Підтримка нічого не бачить і не знає. Тестові платежі розкрили деталі. Не дали тільки за комунальні платежі через П24 і Нехт. Вже набив 400. Мабуть до 500 можна. Можна на поличних картах і самому спробувати. А може...?
Мені минулого місяця дали 5% при перевипуску полочної дебетки універсалки. За комуналку дають на сторонніх сервісах
Теж був перевипуск поличної кредитки. Сторонні сервіси теж потестив- дає. Мобільний зв'язок і інші звичайні трати- все дає. Так би кожен місяць....
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