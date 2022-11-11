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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 07:39

Re: ПриватБанк

wolt450 написав:
  lel написав:Родичу повідомили у відділенні про кешбек 5% . Підтримка нічого не бачить і не знає. Тестові платежі розкрили деталі. Не дали тільки за комунальні платежі через П24 і Нехт. Вже набив 400. Мабуть до 500 можна. Можна на поличних картах і самому спробувати. А може...?


Мені минулого місяця дали 5% при перевипуску полочної дебетки універсалки. За комуналку дають на сторонніх сервісах


Теж був перевипуск поличної кредитки. Сторонні сервіси теж потестив- дає. Мобільний зв'язок і інші звичайні трати- все дає. Так би кожен місяць....
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:36

valya у мене восьмого числа пройшло без затримок.
Востаннє редагувалось SHURICK76 в Чет 10 лис, 2022 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:10

  Howl написав:otshelnick1, до війни так, можна. При собі треба мати свою пластикову картку ПриватБанку для авторизації в ТСО.

Поповнення працює. Поповнював карту для виплат (без пластика). Може комусь знадобиться
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:21

Ось і мені ліміт обрізали. До рівня поточної заборгованості. Цікаво, після погашення в цьому місяці зріжуть до нуля?

Довго протримався. Та й наразі це найбільший ліміт серед всіх банків.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:20

Re: ПриватБанк

вчора знімав в банкоматі привата кошти з укргаз карточки.
дало 3К і далі все - ліміт оперіції перевищений.
приват сказав в них обмеження 10К для чужих карток а укргаз сказав що в них обмежень окремо для чужих банкоматів немає а загальний ліміт на банкомати в мене був більше 10К.
що за шляпа хтось в курсі?

ЗІ
десь через 5 годин спробував зняти ще раз - і знову 3К тільки видало. судячи з поведінки то шляпа привата але хотілось би знати напене
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:46

  mephala написав:вчора знімав в банкоматі привата кошти з укргаз карточки.
дало 3К і далі все - ліміт оперіції перевищений.
приват сказав в них обмеження 10К для чужих карток а укргаз сказав що в них обмежень окремо для чужих банкоматів немає а загальний ліміт на банкомати в мене був більше 10К.
що за шляпа хтось в курсі?

ЗІ
десь через 5 годин спробував зняти ще раз - і знову 3К тільки видало. судячи з поведінки то шляпа привата але хотілось би знати напене

це обмеження прівата для всіх чужих карток
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:50

gonzo
а детальну логіку знаєте як ліміт працює? є десь офіційно?
забавно що підтримка лапшу навішує...
mephala
 
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