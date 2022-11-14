mephala написав:gonzo
а детальну логіку знаєте як ліміт працює? є десь офіційно?
забавно що підтримка лапшу навішує...
Сам же банкомат пишет, что этот лимит действует в течение 3 часов (или 5, точно не помню). Причем это всех банкоматов привата касается, а не только того, в котором снята первая трешка. Обошел несколько в округе, включая и банкомат-терминал с пастью купюроприемника - та же надпись.
Що з банком? Пропав гаманець. Неможна зробити проплати.
Только что успешно провел платеж в андроидном приложении.