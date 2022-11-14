RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:00

Re: ПриватБанк

Що з банком? Пропав гаманець. Неможна зробити проплати.
Nanet
 
Повідомлень: 132
З нами з: 15.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:53

  mephala написав:gonzo
а детальну логіку знаєте як ліміт працює? є десь офіційно?
забавно що підтримка лапшу навішує...

Сам же банкомат пишет, что этот лимит действует в течение 3 часов (или 5, точно не помню). Причем это всех банкоматов привата касается, а не только того, в котором снята первая трешка. Обошел несколько в округе, включая и банкомат-терминал с пастью купюроприемника - та же надпись.

Що з банком? Пропав гаманець. Неможна зробити проплати.
Только что успешно провел платеж в андроидном приложении.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 30.08.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 193194195196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1024)
14.11.2022 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.