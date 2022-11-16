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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:00
Re: ПриватБанк
Що з банком? Пропав гаманець. Неможна зробити проплати.
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:53
Сам же банкомат пишет, что этот лимит действует в течение 3 часов (или 5, точно не помню). Причем это всех банкоматов привата касается, а не только того, в котором снята первая трешка. Обошел несколько в округе, включая и банкомат-терминал с пастью купюроприемника - та же надпись.
Только что успешно провел платеж в андроидном приложении.
Додано: Сер 16 лис, 2022 12:03
Додано: Сер 16 лис, 2022 21:38
пару тижнів тому зрізали кред. ліміт з 30к до 5к, а сьогодні світить обмеження по картці на переказ коштів/ зняття готівки за рахунок кредитних. Хто знає, з чим це може бути пов'язано ? Карта завжди в грейсі була, протермінованої заборгованості ніколи не було.
Додано: Сер 16 лис, 2022 22:15
Re: ПриватБанк
Kalgan, знаходження на ризикованій території.
Додано: Сер 16 лис, 2022 22:33
Можливо, але виглядає трохи дивно. Коли орки стояли майже на кільцевій дорозі, приват єдиний, хто не порізав ліміт і не вводив якісь обмеження. Зараз же 98% області звільнено від орків, і вони вирішили почати різати ліміти і вводити обмеження
Додано: Сер 16 лис, 2022 22:40
дивно, у мене навпаки на 50к підняли пару днів тому
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