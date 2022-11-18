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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:04
Re: ПриватБанк
Arien, если есть доступ к Приват24, то можно без проблем оформить цифровую карту в необходимом тарифе и валюте.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:01
Спасибо большое, к сож нет, это не мне. Мама ходит только по дому, а для получения перевода нужен личный визит в отделение... Пенсию ей приносит Укрпочта, карт у нее нет, а вот эту помощь можно получить только прямым переводом WU.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:49
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:02
Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:08
Re: ПриватБанк
Arien, возможно, и получится -- ставьте приложение Приват24 и там пробуйте пройти регистрацию.
Если мама была клиентом банка и сейчас нет никакой активной карты, то без отделения, скорее всего, вопрос не решить. Иначе по идеи как удалённая регистрация может быть, но это не точно.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:51
Спасибо, и не была, и нет активных карт вообще ни одного банка. Надо попробовать.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 22:48
Arien
Віддалено отримати переказ WU також можна у монобанку або а-банку. Обидва мають варіант віддаленої реєстрації проте не можу точно сказати чи хтось із них усе ще пропонує її без використання Дії (так розумію, що мама і без біометричних документів, тому Дія теж проблема), та можете спробувати.
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