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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

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ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:04

Re: ПриватБанк

Arien, если есть доступ к Приват24, то можно без проблем оформить цифровую карту в необходимом тарифе и валюте. :)
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:01

  Howl написав:Arien, если есть доступ к Приват24, то можно без проблем оформить цифровую карту в необходимом тарифе и валюте. :)

Спасибо большое, к сож нет, это не мне. Мама ходит только по дому, а для получения перевода нужен личный визит в отделение... Пенсию ей приносит Укрпочта, карт у нее нет, а вот эту помощь можно получить только прямым переводом WU.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:49

Re: ПриватБанк

  Arien написав:а для получения перевода нужен личный визит в отделение...
Это можно и в Приват24 получить ;)
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:02

  Howl написав:
  Arien написав:а для получения перевода нужен личный визит в отделение...
Это можно и в Приват24 получить ;)

Все верно, и вот для этого и нужна карта, но именно на получателя (маму).
Вот и возник вопрос, можно ли ее открыть удаленно
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:08

Re: ПриватБанк

Arien, возможно, и получится -- ставьте приложение Приват24 и там пробуйте пройти регистрацию.
Если мама была клиентом банка и сейчас нет никакой активной карты, то без отделения, скорее всего, вопрос не решить. Иначе по идеи как удалённая регистрация может быть, но это не точно.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:51

  Howl написав:Arien, возможно, и получится -- ставьте приложение Приват24 и там пробуйте пройти регистрацию.
Если мама была клиентом банка и сейчас нет никакой активной карты, то без отделения, скорее всего, вопрос не решить. Иначе по идеи как удалённая регистрация может быть, но это не точно.

Спасибо, и не была, и нет активных карт вообще ни одного банка. Надо попробовать.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 22:48

Arien
Віддалено отримати переказ WU також можна у монобанку або а-банку. Обидва мають варіант віддаленої реєстрації проте не можу точно сказати чи хтось із них усе ще пропонує її без використання Дії (так розумію, що мама і без біометричних документів, тому Дія теж проблема), та можете спробувати.
klug
 
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