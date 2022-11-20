|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:04
Re: ПриватБанк
Arien, если есть доступ к Приват24, то можно без проблем оформить цифровую карту в необходимом тарифе и валюте.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:01
Спасибо большое, к сож нет, это не мне. Мама ходит только по дому, а для получения перевода нужен личный визит в отделение... Пенсию ей приносит Укрпочта, карт у нее нет, а вот эту помощь можно получить только прямым переводом WU.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:49
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:02
Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:08
Re: ПриватБанк
Arien, возможно, и получится -- ставьте приложение Приват24 и там пробуйте пройти регистрацию.
Если мама была клиентом банка и сейчас нет никакой активной карты, то без отделения, скорее всего, вопрос не решить. Иначе по идеи как удалённая регистрация может быть, но это не точно.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:51
Спасибо, и не была, и нет активных карт вообще ни одного банка. Надо попробовать.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 22:48
Arien
Віддалено отримати переказ WU також можна у монобанку або а-банку. Обидва мають варіант віддаленої реєстрації проте не можу точно сказати чи хтось із них усе ще пропонує її без використання Дії (так розумію, що мама і без біометричних документів, тому Дія теж проблема), та можете спробувати.
Додано: Суб 19 лис, 2022 09:20
Re: ПриватБанк
Mastercard і ПриватБанк підтримують знижками на ROZETKA
з 18 листопада 2022 до 18 грудня 2022
-5% у разі оплати карткою Mastercard від ПриватБанку замовлення від 500 грн
Додано: Суб 19 лис, 2022 14:00
Додано: Нед 20 лис, 2022 23:51
Re: ПриватБанк
Если банк закрыл юридический счет по своей инициативе и уже больше 30 дней не перечисляет остатки на счетах на р\с в другой наш банк, так же не можем получить и выписки... Заявление на перечисление написали сразу месяц назад, в самом публичном договоре п 1.1.8.4 указанно что "Залишок коштів на Рахунку перераховується на відповідний рахунок Банку та повертається Клієнту на його першу вимогу."
Разговоры с управляющей отделения и службой поддержки по поводу перевода остатков проводили и оказались бесполезны: управляющая вообще говорит – ...пишите жалуйтесь нам все равно.
Кто сталкивался с такой ситуацией, куда стоит писать жалобу – прокуратура, суд, фин регулятор и какие могут быть законодательные нормы в такой ситуации от НБУ можете подсказать. Благодарю!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|