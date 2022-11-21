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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:38

Re: ПриватБанк

KTB, в банк официально обращались? Если нет, то стоит начать с этого, после получения неудовлетворительного официального ответа от банка можно обращаться и в НБУ, если и НБУ не поможет, то тогда в суд.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:33

  KTB написав:Если банк закрыл юридический счет по своей инициативе и уже больше 30 дней не перечисляет остатки на счетах на р\с в другой наш банк, так же не можем получить и выписки... Заявление на перечисление написали сразу месяц назад, в самом публичном договоре п 1.1.8.4 указанно что "Залишок коштів на Рахунку перераховується на відповідний рахунок Банку та повертається Клієнту на його першу вимогу."
Разговоры с управляющей отделения и службой поддержки по поводу перевода остатков проводили и оказались бесполезны: управляющая вообще говорит – ...пишите жалуйтесь нам все равно.
Кто сталкивался с такой ситуацией, куда стоит писать жалобу – прокуратура, суд, фин регулятор и какие могут быть законодательные нормы в такой ситуации от НБУ можете подсказать. Благодарю!

Мав проблему - заморозили всі рахунки в Кредобанку. Офіційне звернення в НБУ ніяк не допомогло. Вирішував проблему скаргами в сам банк
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