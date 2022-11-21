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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 00:38
Re: ПриватБанк
KTB, в банк официально обращались? Если нет, то стоит начать с этого, после получения неудовлетворительного официального ответа от банка можно обращаться и в НБУ, если и НБУ не поможет, то тогда в суд.
Додано: Пон 21 лис, 2022 19:33
Мав проблему - заморозили всі рахунки в Кредобанку. Офіційне звернення в НБУ ніяк не допомогло. Вирішував проблему скаргами в сам банк
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