KTB, в банк официально обращались? Если нет, то стоит начать с этого, после получения неудовлетворительного официального ответа от банка можно обращаться и в НБУ, если и НБУ не поможет, то тогда в суд.
KTB написав:Если банк закрыл юридический счет по своей инициативе и уже больше 30 дней не перечисляет остатки на счетах на р\с в другой наш банк, так же не можем получить и выписки... Заявление на перечисление написали сразу месяц назад, в самом публичном договоре п 1.1.8.4 указанно что "Залишок коштів на Рахунку перераховується на відповідний рахунок Банку та повертається Клієнту на його першу вимогу." Разговоры с управляющей отделения и службой поддержки по поводу перевода остатков проводили и оказались бесполезны: управляющая вообще говорит – ...пишите жалуйтесь нам все равно. Кто сталкивался с такой ситуацией, куда стоит писать жалобу – прокуратура, суд, фин регулятор и какие могут быть законодательные нормы в такой ситуации от НБУ можете подсказать. Благодарю!
Мав проблему - заморозили всі рахунки в Кредобанку. Офіційне звернення в НБУ ніяк не допомогло. Вирішував проблему скаргами в сам банк