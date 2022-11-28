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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 14:57

sergey_sryvkin додаток працює, веб версія також. Може інтернет не стабільний?

P.S. щодо лімітів: "З 23 листопада Приватбанк встановив оновлені єдині ліміти на зняття готівкових коштів у своїх банкоматах. Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:28

  otshelnick1 написав:sergey_sryvkin додаток працює, веб версія також. Може інтернет не стабільний?

Може. Мобільний...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:31

Re: ПриватБанк

  otshelnick1 написав:Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"

Це трохи як про слона, могти з'їсти він то може, але хто ж йому дасть?
Багато банкоматів не працюючих взагалі. Та і відділень поскорочували, черги в каси постійні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 11:44

Re: ПриватБанк

с универсальной на универсальную есть комиссия?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:01

  andreyiskra написав:с универсальной на универсальную есть комиссия?

Нет
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:26

Что стало с приватвкладом??

Вопрос ко всем! Но и к представителям банка - тоже!
Кто знает - куда пропал из списка открываемых депозитов "Приватвклад"??
(Там вообще какой-то треш теперь с депозитами, даже вникать не хочу..
НО! Привавклад - это был единственный в своем роде и БАЗОВЫЙ я бы сказал - механизм работы с собственными средствами!

И вот - смотрим с родственником, а пользуется он банком от случая к случаю (и ПВ, вероятно закончился по очередному сроку И НЕ ПРОДЛИЛСЯ!!) - а открыть "приватвклад" - не выходит! Нет такого в списке!

1. У всех так? Кто может, посмотрите - тоже нельзя открыть новый (а раньше их можно было сколько хочешь и 2й и 3й пооткрывать!)? Тоже нет такого пункта меню?

2.И что теперь? Без него П24 - довольно бессмысленная малофунцкиональная обдираловка..

3. Какие планы у банка на этот счет, какие комментарии?? Разгоняем оставшихся клиентов?!

Это значит - с недели на неделю позаканчиваются приватквлады у всех остальных и.. все, алес??
- - -
Может эта тема уже пробегала (хотя я как мог просканировал ветку - не обнаружил) - и есть уже какой-то.. "консенсус" общий, понятие - что это и как тепрерь будет?
Напомните, если я пропустил.

Спасибо заранее
ТЕМА на мой взгляд - стоящая внимания.
fKonstantin
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 18:35

fKonstantin
Тема уже пробегала и довольно давно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 18:43

Starikan
и? к ЧЕМУ тогда пришли?

И какие "новости" - свежести на сегодня?
Я наконец до чего-то доискался, но там, тогда в этой ветке так и не понятна ситуация до конца:
кто-то пишет, что пролонгировался ПВ (но мало тому свидетельств).

Может положением на сегодня есть уже статистика? С сентября по сейчас у кого-то продлялся приватвклад?? Или напротив - закрыли принудительно?
fKonstantin
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 19:41

У меня ПВ до 01.03.23 под 3,5%.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 19:54

Re: ПриватБанк

Маю декілька старих ПВ. Пролонгувалися автоматично в цьому році -- 05.01 - перший, 01.11 - останній, решта в цьому часовому проміжку. Пролонгувалися на рік. Періодично, раз на півроку роблю "активність" - пару копійок туди/сюди. Щоб не закрили автоматично.
На жаль з валютними такого не робив і їх закрили.
alibob
 
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