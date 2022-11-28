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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лис, 2022 14:57
sergey_sryvkin додаток працює, веб версія також. Може інтернет не стабільний?
P.S. щодо лімітів: "З 23 листопада Приватбанк встановив оновлені єдині ліміти на зняття готівкових коштів у своїх банкоматах. Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
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otshelnick1
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Додано: Чет 24 лис, 2022 15:28
otshelnick1 написав:sergey_sryvkin
додаток працює, веб версія також. Може інтернет не стабільний?
Може. Мобільний...
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 24 лис, 2022 15:31
otshelnick1 написав:
Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
Це трохи як про слона, могти з'їсти він то може, але хто ж йому дасть?
Багато банкоматів не працюючих взагалі. Та і відділень поскорочували, черги в каси постійні.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 11:44
с универсальной на универсальную есть комиссия?
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andreyiskra
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:01
andreyiskra написав:
с универсальной на универсальную есть комиссия?
Нет
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Додано: Пон 28 лис, 2022 17:26
Вопрос ко всем! Но и к представителям банка - тоже!
Кто знает - куда пропал из списка открываемых депозитов "Приватвклад"??
(Там вообще какой-то треш теперь с депозитами, даже вникать не хочу..
НО! Привавклад - это был единственный в своем роде и БАЗОВЫЙ я бы сказал - механизм работы с собственными средствами!
И вот - смотрим с родственником, а пользуется он банком от случая к случаю (и ПВ, вероятно закончился по очередному сроку И НЕ ПРОДЛИЛСЯ!!) - а открыть "приватвклад" - не выходит! Нет такого в списке!
1. У всех так? Кто может, посмотрите - тоже нельзя открыть новый (а раньше их можно было сколько хочешь и 2й и 3й пооткрывать!)? Тоже нет такого пункта меню?
2.И что теперь? Без него П24 - довольно бессмысленная малофунцкиональная обдираловка..
3. Какие планы у банка на этот счет, какие комментарии?? Разгоняем оставшихся клиентов?!
Это значит - с недели на неделю позаканчиваются приватквлады у всех остальных и.. все, алес??
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Может эта тема уже пробегала (хотя я как мог просканировал ветку - не обнаружил) - и есть уже какой-то.. "консенсус" общий, понятие - что это и как тепрерь будет?
Напомните, если я пропустил.
Спасибо заранее
ТЕМА на мой взгляд - стоящая внимания.
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fKonstantin
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Додано: Пон 28 лис, 2022 18:35
fKonstantin
Тема уже пробегала и довольно давно.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 18:43
Starikan
и? к ЧЕМУ тогда пришли?
И какие "новости" - свежести на сегодня?
Я наконец до чего-то доискался, но там, тогда в этой ветке так и не понятна ситуация до конца:
кто-то пишет, что пролонгировался ПВ (но мало тому свидетельств).
Может положением на сегодня есть уже статистика? С сентября по сейчас у кого-то продлялся приватвклад?? Или напротив - закрыли принудительно?
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Додано: Пон 28 лис, 2022 19:41
У меня ПВ до 01.03.23 под 3,5%.
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andreyiskra
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Додано: Пон 28 лис, 2022 19:54
Маю декілька старих ПВ. Пролонгувалися автоматично в цьому році -- 05.01 - перший, 01.11 - останній, решта в цьому часовому проміжку. Пролонгувалися на рік. Періодично, раз на півроку роблю "активність" - пару копійок туди/сюди. Щоб не закрили автоматично.
На жаль з валютними такого не робив і їх закрили.
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