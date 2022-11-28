В Приваті є щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» - 20 грн на місяць.
Колись її не було, якщо у тебе депозит від 50 000 грн.
А як зараз, є такий бонус чи вже скасували, щось не можу знайти в умовах...?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лис, 2022 20:32
В Приваті є щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» - 20 грн на місяць.
Колись її не було, якщо у тебе депозит від 50 000 грн.
А як зараз, є такий бонус чи вже скасували, щось не можу знайти в умовах...?
Додано: Пон 28 лис, 2022 20:57
Папа не тільки, по зарплатному проєкту можуть видати голди без абонки, мене колись звільнили від сплати абонки за якісь баг в роботі банку, у якості компліменту, etc
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