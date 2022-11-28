В Приваті є щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» - 20 грн на місяць.
Колись її не було, якщо у тебе депозит від 50 000 грн.
А як зараз, є такий бонус чи вже скасували, щось не можу знайти в умовах...?
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Додано: Пон 28 лис, 2022 20:32
В Приваті є щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» - 20 грн на місяць.
Колись її не було, якщо у тебе депозит від 50 000 грн.
А як зараз, є такий бонус чи вже скасували, щось не можу знайти в умовах...?
Додано: Пон 28 лис, 2022 20:57
Папа не тільки, по зарплатному проєкту можуть видати голди без абонки, мене колись звільнили від сплати абонки за якісь баг в роботі банку, у якості компліменту, etc
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:58
Re: ПриватБанк
Бонус визначає банк на момент пропозиції Вам цієї послуги.
Мені колись дали безкоштовний голд-клюб. І все було добре, поки КДВ не загнали в мінус- я нагадав по 3700 "свою історію" - сторнували.
Хоча опери по відділеннях гонять туфту - абонка була і раніше, просто ви її не замічали і вона так в очі не кидалася.
Додано: Пон 28 лис, 2022 22:11
У мене теж був голд-клюб, було колись декілька депо-стовпчиків на приваті.
Зараз картка закінчилась, хочу оновити.
Я може і тупий, але ж не сліпий
Якщо по картці 2 операції в місяць, НЕ побачити третю (відрахування 20 грн) не можливо.
Не було списань абонки..
Додано: Пон 28 лис, 2022 22:50
Re: ПриватБанк
то вони ж не Вам ту туфту втирають, втирають яжемать, яжебабуся і тд і тп.
тобто рівним собі по статусу розуму та розвитку.
Як починаєш їх мокати в їх же гмно , то вони щиро посміхаються - Для вас ІНШІ УМОВИ, ВИ наш особливий клієнт.
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