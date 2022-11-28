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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

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ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 20:32

В Приваті є щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» - 20 грн на місяць.
Колись її не було, якщо у тебе депозит від 50 000 грн.
А як зараз, є такий бонус чи вже скасували, щось не можу знайти в умовах...?
Папа
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 20:57

Папа не тільки, по зарплатному проєкту можуть видати голди без абонки, мене колись звільнили від сплати абонки за якісь баг в роботі банку, у якості компліменту, etc
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:58

Re: ПриватБанк

  Папа написав:В Приваті є щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» - 20 грн на місяць.
Колись її не було, якщо у тебе депозит від 50 000 грн.
А як зараз, є такий бонус чи вже скасували, щось не можу знайти в умовах...?

Бонус визначає банк на момент пропозиції Вам цієї послуги.
Мені колись дали безкоштовний голд-клюб. І все було добре, поки КДВ не загнали в мінус- я нагадав по 3700 "свою історію" - сторнували.
Хоча опери по відділеннях гонять туфту - абонка була і раніше, просто ви її не замічали і вона так в очі не кидалася.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:11

  Goodman написав:Бонус визначає банк на момент пропозиції Вам цієї послуги.
Мені колись дали безкоштовний голд-клюб.

У мене теж був голд-клюб, було колись декілька депо-стовпчиків на приваті.
Зараз картка закінчилась, хочу оновити.

  Goodman написав:Хоча опери по відділеннях гонять туфту - абонка була і раніше, просто ви її не замічали і вона так в очі не кидалася.

Я може і тупий, але ж не сліпий :lol:
Якщо по картці 2 операції в місяць, НЕ побачити третю (відрахування 20 грн) не можливо.
Не було списань абонки..
Папа
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:50

Re: ПриватБанк

  Папа написав:Я може і тупий, але ж не сліпий
Якщо по картці 2 операції в місяць, НЕ побачити третю (відрахування 20 грн) не можливо.
Не було списань абонки..

то вони ж не Вам ту туфту втирають, втирають яжемать, яжебабуся і тд і тп.
тобто рівним собі по статусу розуму та розвитку.
Як починаєш їх мокати в їх же гмно , то вони щиро посміхаються - Для вас ІНШІ УМОВИ, ВИ наш особливий клієнт.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:01

Після погашення поточного грейсу 25 числа кредитний ліміт зрізали до смішних 5к. Загалом з 50к у два етапа, спершу до поточної заборгованості, теперь ось так. Шкода, декілька разів ставав у нагоді досить суттєво. Особливо дивно, враховуючи, що у більш важкі часи, коли всі банки різали, цей -- залишався незмінним.
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