В Приваті є щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» - 20 грн на місяць.
Колись її не було, якщо у тебе депозит від 50 000 грн.
А як зараз, є такий бонус чи вже скасували, щось не можу знайти в умовах...?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лис, 2022 20:32
В Приваті є щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» - 20 грн на місяць.
Колись її не було, якщо у тебе депозит від 50 000 грн.
А як зараз, є такий бонус чи вже скасували, щось не можу знайти в умовах...?
Додано: Пон 28 лис, 2022 20:57
Папа не тільки, по зарплатному проєкту можуть видати голди без абонки, мене колись звільнили від сплати абонки за якісь баг в роботі банку, у якості компліменту, etc
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:58
Re: ПриватБанк
Бонус визначає банк на момент пропозиції Вам цієї послуги.
Мені колись дали безкоштовний голд-клюб. І все було добре, поки КДВ не загнали в мінус- я нагадав по 3700 "свою історію" - сторнували.
Хоча опери по відділеннях гонять туфту - абонка була і раніше, просто ви її не замічали і вона так в очі не кидалася.
Додано: Пон 28 лис, 2022 22:11
У мене теж був голд-клюб, було колись декілька депо-стовпчиків на приваті.
Зараз картка закінчилась, хочу оновити.
Я може і тупий, але ж не сліпий
Якщо по картці 2 операції в місяць, НЕ побачити третю (відрахування 20 грн) не можливо.
Не було списань абонки..
Додано: Пон 28 лис, 2022 22:50
Re: ПриватБанк
то вони ж не Вам ту туфту втирають, втирають яжемать, яжебабуся і тд і тп.
тобто рівним собі по статусу розуму та розвитку.
Як починаєш їх мокати в їх же гмно , то вони щиро посміхаються - Для вас ІНШІ УМОВИ, ВИ наш особливий клієнт.
Додано: Вів 29 лис, 2022 00:01
Після погашення поточного грейсу 25 числа кредитний ліміт зрізали до смішних 5к. Загалом з 50к у два етапа, спершу до поточної заборгованості, теперь ось так. Шкода, декілька разів ставав у нагоді досить суттєво. Особливо дивно, враховуючи, що у більш важкі часи, коли всі банки різали, цей -- залишався незмінним.
PS Почитав відгуки на мінфіні. Здається, банк взяв курс на скорочення кредитування по картках. Багато повідомлень в цьому місяці про несподіване зменшення ліміту до тих самих 5к або до нуля. Хоча й зрозуміло, що це гроші банка, і він розпоряджається ними на свій розсуд, все ж вважаю, що безпідставне скасування ліміту без завчасного попередження є поганою практикою. Чи свої гроші, чи не свої, але людина, що слідкує за своїми фінансами, може мати власні плани з урахуванням доступності таких коштів. І коли несподівано виявляється, що коштів немає, це може спричинити певний дискомфорт або матеріальні втрати. Тож вважаю, що було б гарною практикою попереджати клієнта про таки дії, якщо немає підстав очикувати від нього несумлінного виконання обов'язків.
От попередили б завчасно, що ліміт зріжуть, і що цей кредит останній за цією карткою - я тоді може й не став би гасити борг в грейсі, і платив би відсотки. А може й ні, але б замислився над такою можливістю.
Додано: Вів 29 лис, 2022 16:52
M-Audio да фиг его знает куда приват взял курс... лично мне он к имеющемуся полтиннику докинул ещё двадцатку без моего запроса... картой пользуюсь от случая к случаю...
Додано: Вів 29 лис, 2022 17:06
Re: ПриватБанк
С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх
Додано: Вів 29 лис, 2022 18:09
Re: ПриватБанк
усім привіт) таке питання, раніше додзвонитись до оператора чи отримати відповідь в чаті приват24 було не просто, але реально, а останні місяців 4-5 це просто не можливо, це в мене тільки таке? чи хтось також це замітив?
Додано: Вів 29 лис, 2022 18:55
Жируємо як при Бені!
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