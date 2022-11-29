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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:10

  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u


ну нарешті це сталось :)

PS напишість Долярчику, він чекав цю подію більше року!!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:45

  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u

В сусідній колонці купа ОВДП з різними термінами погашення, з значно вищою доходністю і мінімалкою входа 50 000 грн., тому ці маневри виглядають дивно, вони розраховані на староверів, які жахаються самого терміна ОВДП)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:43

А на КДВ так и не насчитывают % ?
demichh
 
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