реклама
RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Войти через:
Google
Facebook
Реєстрація
Запам'ятати мене
Я забув свій пароль
Головна
Учасники
Пошук
FAQ
Правила
Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк
ПриватБанк
+
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
#
<
1
...
198
199
200
201
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку
ПриватБанк
3.3
5
31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:10
ramzes4 написав:
С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх
https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u
ну нарешті це сталось
PS напишість Долярчику, він чекав цю подію більше року!!!
greenozon
Повідомлень:
14450
З нами з:
01.06.14
Подякував:
280
раз.
Подякували:
1350
раз.
Профіль
1
1
2
Відповісти
Цитата
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:45
ramzes4 написав:
С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх
https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u
В сусідній колонці купа ОВДП з різними термінами погашення, з значно вищою доходністю і мінімалкою входа 50 000 грн., тому ці маневри виглядають дивно, вони розраховані на староверів, які жахаються самого терміна ОВДП)))
somilitark
Повідомлень:
12487
З нами з:
30.12.09
Подякував:
573
раз.
Подякували:
3503
раз.
Профіль
4
Відповісти
Цитата
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:43
А на КДВ так и не насчитывают % ?
demichh
Повідомлень:
2789
З нами з:
09.12.10
Подякував:
144
раз.
Подякували:
155
раз.
Профіль
Відповісти
Цитата
Додано: Сер 30 лис, 2022 00:06
ramzes4 написав:
С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх
https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u
а где на 1 мес для обнала с уни?
andreyiskra
Повідомлень:
1293
З нами з:
28.01.15
Подякував:
14
раз.
Подякували:
59
раз.
Профіль
Відповісти
Цитата
#
<
1
...
198
199
200
201
Форум:
Оберіть форум
------------------
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Вибір редакції
Найбільш цікаве на форумі
Всі опитування від Finance.ua
Персональні Фінанси
Акційні пропозиції банків та компаній
Лайфхаки. Корисні поради
Кредити в банках та мікрокредити
Банківські депозити
Страхування
Туризм - подорожі Україною та світом
Ринок нерухомості
Кредитні та платіжні картки
Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Банки Банкрути
Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане)
Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні)
Персональні інвестиції
Рейтинг українських забудовників
Валюта
Валютний ринок
Курси валют у твоєму місті
Forex
Залучення та розміщення коштів
Залучення коштів
Розміщення коштів
Інше розміщення вільних коштів та активів
ПІФи, КІФи, ВІФи та інші
Кредитні спілки та інше
Банківські метали та Інвестиційні монети
Ринок банківських металів
Ринок інвестиційних монет
Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше
Міжнародний фондовий ринок
Фондовий ринок
Основи інвестування
Аналітика
Галузі та Емітенти
Інтернет-трейдинг
Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше
Пенсійна реформа
Податки та Оподаткування, Державний бюджет
Державний бюджет України
Макроекономіка України. Політика та гроші
Політика та гроші
Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги
ФінТех та Платіжні системи
Ринок банківських послуг
Світова економіка
Обговорення статей
Відео-новини
Автомобілі в Україні та світі
Галузі економіки
Нумізматика та Боністика
Фінансові афери та кримінал
Інше/Різне/Цікаве
Ф'ючерси та Опціони
Аудит та бухгалтерський облік
Тлумачення економічних термінів (народне)
Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо)
Форуми Дяді Саші та інших авторів
Підсумки: енергетика
Підсумки: світовий фондовий ринок
Підсумки: валюта
Підсумки: прогнози
Персональні теми форумчан
Обираємо новобудови у передмісті Києва
Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко
Страсті по Сахаліну
Ринок праці: резюме, вакансії та освіта
Вакансії
Резюме
Де і Як шукати роботу?
Експертна думка
Інші питання про роботу
Трудові правовідносини
Освіта в Україні та світі
Портал Finance.UA: підтримка, події, новини
Підтримка і супровід (SUPPORT)
Конкурси на Finance.UA
Новини Finance.UA
Інтернет-маркетинг в банківському секторі
HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія
Як користуватися сайтом
Відеоінтерв`ю
Подкасти
Архіви
Архіви Народні рейтинги
Архіви Валютний ринок
Архіви Депозити
Архіви Банківські метали
Архіви Фондовий ринок
Архіви все про гроші
Архіви інше
Новини нафтогазу, значення та акценти
Пізня вечеря з Фунтиком
Будівельник завжди правий
Підсумки: Відео
Макропосиденьки в alyakа
Експертна думка
+
Додати
тему
Відповісти
на тему
Усі повідомлення
1 день
7 днів
2 тижні
1 місяць
3 місяці
6 місяців
1 рік
за зростанням
за спаданням
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Видалити встановлені форумом файли cookie
реклама
Зараз обговорюється
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну (3108)
30.11.2022
01:38
Напад росії і білорусі на Україну (28409)
30.11.2022
01:29
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? (104582)
30.11.2022
01:28
Акордбанк (717)
30.11.2022
01:07
Відгуки про Freedom Finance (167)
30.11.2022
00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
1.
Сибарит
-
відповідь
в темі
Валютний ринок в контексті ДС
2.
yanyura
-
відповідь
в темі
Валютний ринок в контексті ДС
3.
yanyura
-
відповідь
в темі
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
4.
Damien
-
відповідь
в темі
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
5.
edvardd
-
відповідь
в темі
Валютний ринок в контексті ДС
→ Весь рейтинг Топ-відповідей
1.
Искатель
2.
Сибарит
69
3.
Сибарит
35
→ Весь рейтинг Топ-користувачів
Розсилка найцікавішого на нашому форумі за тиждень
Статті про те, як економити, отримувати знижки, правильно підбирати кредит і не переплачувати банкам.
Підписатися
Дякуємо за підписку!
Перший лист чекайте наступного тижня.
Ви вже підписані на форумну розсилку.
Топ новини
реклама
реклама
Реклама
Форуми Finance.ua
Народні рейтинги
Валюта
Кредити та інвестиції
Депозити
Фондовий ринок
Банківські метали
Казна
Форуми дяді Cаші та ін. авторів
Ринок праці та освіта
Ринок нерухомості
Страховий ринок
Все про гроші: інші фінансові ринки
Finance.ua: SUPPORT
Реклама на Форумі
Finance.ua
Валюта
Банківські метали
Кредит
Депозит
Фондовий ринок
Форум Finance.UA
Міняйло
Новини
Конвертер валют
Депозитний калькулятор
Кредитний калькулятор
Акції та новинки
Корпоративний блог
Контакти
Реклама на Порталі
Карта Порталу
При використанні матеріалів даної сторінки посилання на
FINANCE.UA
обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА.
Конфіденційність
.
Powered by
phpBB
.