ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх
https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u
ну нарешті це сталось
PS напишість Долярчику, він чекав цю подію більше року!!!
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Додано: Вів 29 лис, 2022 19:10
ну нарешті це сталось
PS напишість Долярчику, він чекав цю подію більше року!!!
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:45
В сусідній колонці купа ОВДП з різними термінами погашення, з значно вищою доходністю і мінімалкою входа 50 000 грн., тому ці маневри виглядають дивно, вони розраховані на староверів, які жахаються самого терміна ОВДП)))
Додано: Сер 30 лис, 2022 00:06
а где на 1 мес для обнала с уни?
Додано: Сер 30 лис, 2022 07:02
Нет и вряд ли будут.
Может прикрыли лавочку, как моно с дол.депо на месяц.
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