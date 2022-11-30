Після погашення поточного грейсу 25 числа кредитний ліміт зрізали до смішних 5к. Загалом з 50к у два етапа, спершу до поточної заборгованості, теперь ось так. Шкода, декілька разів ставав у нагоді досить суттєво. Особливо дивно, враховуючи, що у більш важкі часи, коли всі банки різали, цей -- залишався незмінним.PS Почитав відгуки на мінфіні. Здається, банк взяв курс на скорочення кредитування по картках. Багато повідомлень в цьому місяці про несподіване зменшення ліміту до тих самих 5к або до нуля. Хоча й зрозуміло, що це гроші банка, і він розпоряджається ними на свій розсуд, все ж вважаю, що безпідставне скасування ліміту без завчасного попередження є поганою практикою. Чи свої гроші, чи не свої, але людина, що слідкує за своїми фінансами, може мати власні плани з урахуванням доступності таких коштів. І коли несподівано виявляється, що коштів немає, це може спричинити певний дискомфорт або матеріальні втрати. Тож вважаю, що було б гарною практикою попереджати клієнта про таки дії, якщо немає підстав очикувати від нього несумлінного виконання обов'язків.От попередили б завчасно, що ліміт зріжуть, і що цей кредит останній за цією карткою - я тоді може й не став би гасити борг в грейсі, і платив би відсотки. А може й ні, але б замислився над такою можливістю.