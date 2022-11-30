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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:10
ну нарешті це сталось
PS напишість Долярчику, він чекав цю подію більше року!!!
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greenozon
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Додано: Вів 29 лис, 2022 19:45
В сусідній колонці купа ОВДП з різними термінами погашення, з значно вищою доходністю і мінімалкою входа 50 000 грн., тому ці маневри виглядають дивно, вони розраховані на староверів, які жахаються самого терміна ОВДП)))
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somilitark
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Додано: Вів 29 лис, 2022 20:43
А на КДВ так и не насчитывают % ?
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demichh
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Додано: Сер 30 лис, 2022 00:06
а где на 1 мес для обнала с уни?
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andreyiskra
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Додано: Сер 30 лис, 2022 07:02
demichh написав:
А на КДВ так и не насчитывают % ?
Нет и вряд ли будут.
andreyiskra написав:
а где на 1 мес для обнала с уни?
Может прикрыли лавочку, как моно с дол.депо на месяц.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:41
lloydbanksua написав: demichh написав:
А на КДВ так и не насчитывают % ?
Нет и вряд ли будут.
andreyiskra написав:
а где на 1 мес для обнала с уни?
Может прикрыли лавочку, как моно с дол.депо на месяц.
1-2 місяці розривний
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Kalgan
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:42
klug написав:
Жируємо як при Бені!
в sens ставки раза у 2 вищі і ОВДП без комси, на відміну від прихвата
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Kalgan
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:45
M-Audio написав:
Після погашення поточного грейсу 25 числа кредитний ліміт зрізали до смішних 5к. Загалом з 50к у два етапа, спершу до поточної заборгованості, теперь ось так. Шкода, декілька разів ставав у нагоді досить суттєво. Особливо дивно, враховуючи, що у більш важкі часи, коли всі банки різали, цей -- залишався незмінним.
PS Почитав відгуки на мінфіні. Здається, банк взяв курс на скорочення кредитування по картках. Багато повідомлень в цьому місяці про несподіване зменшення ліміту до тих самих 5к або до нуля. Хоча й зрозуміло, що це гроші банка, і він розпоряджається ними на свій розсуд, все ж вважаю, що безпідставне скасування ліміту без завчасного попередження є поганою практикою. Чи свої гроші, чи не свої, але людина, що слідкує за своїми фінансами, може мати власні плани з урахуванням доступності таких коштів. І коли несподівано виявляється, що коштів немає, це може спричинити певний дискомфорт або матеріальні втрати. Тож вважаю, що було б гарною практикою попереджати клієнта про таки дії, якщо немає підстав очикувати від нього несумлінного виконання обов'язків.
От попередили б завчасно, що ліміт зріжуть, і що цей кредит останній за цією карткою - я тоді може й не став би гасити борг в грейсі, і платив би відсотки. А може й ні, але б замислився над такою можливістю.
є таке, щей обмеження на перекази і зняття готівки за рахунок кредитних
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Kalgan
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