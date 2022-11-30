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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:10

  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u


ну нарешті це сталось :)

PS напишість Долярчику, він чекав цю подію більше року!!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:45

  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u

В сусідній колонці купа ОВДП з різними термінами погашення, з значно вищою доходністю і мінімалкою входа 50 000 грн., тому ці маневри виглядають дивно, вони розраховані на староверів, які жахаються самого терміна ОВДП)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:43

А на КДВ так и не насчитывают % ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 00:06

  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u

а где на 1 мес для обнала с уни?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:02

  demichh написав:А на КДВ так и не насчитывают % ?

Нет и вряд ли будут.
  andreyiskra написав:
  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u

а где на 1 мес для обнала с уни?

Может прикрыли лавочку, как моно с дол.депо на месяц.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:41

  lloydbanksua написав:
  demichh написав:А на КДВ так и не насчитывают % ?

Нет и вряд ли будут.
  andreyiskra написав:
  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u

а где на 1 мес для обнала с уни?

Может прикрыли лавочку, как моно с дол.депо на месяц.

1-2 місяці розривний
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:42

  klug написав:
  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u

Жируємо як при Бені!

в sens ставки раза у 2 вищі і ОВДП без комси, на відміну від прихвата
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:45

  M-Audio написав:Після погашення поточного грейсу 25 числа кредитний ліміт зрізали до смішних 5к. Загалом з 50к у два етапа, спершу до поточної заборгованості, теперь ось так. Шкода, декілька разів ставав у нагоді досить суттєво. Особливо дивно, враховуючи, що у більш важкі часи, коли всі банки різали, цей -- залишався незмінним.

PS Почитав відгуки на мінфіні. Здається, банк взяв курс на скорочення кредитування по картках. Багато повідомлень в цьому місяці про несподіване зменшення ліміту до тих самих 5к або до нуля. Хоча й зрозуміло, що це гроші банка, і він розпоряджається ними на свій розсуд, все ж вважаю, що безпідставне скасування ліміту без завчасного попередження є поганою практикою. Чи свої гроші, чи не свої, але людина, що слідкує за своїми фінансами, може мати власні плани з урахуванням доступності таких коштів. І коли несподівано виявляється, що коштів немає, це може спричинити певний дискомфорт або матеріальні втрати. Тож вважаю, що було б гарною практикою попереджати клієнта про таки дії, якщо немає підстав очикувати від нього несумлінного виконання обов'язків.
От попередили б завчасно, що ліміт зріжуть, і що цей кредит останній за цією карткою - я тоді може й не став би гасити борг в грейсі, і платив би відсотки. А може й ні, але б замислився над такою можливістю.

є таке, щей обмеження на перекази і зняття готівки за рахунок кредитних :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:26

  Kalgan написав:
  klug написав:
  ramzes4 написав:С 01.12. ставки по депозитам в гривне вверх https://prnt.sc/Fgzm-9pc3l2u

Жируємо як при Бені!

в sens ставки раза у 2 вищі і ОВДП без комси, на відміну від прихвата

Поки тіштеся, колаборантики, ще й до вас черга дійде.

  M-Audio написав:PS Почитав відгуки на мінфіні. Здається, банк взяв курс на скорочення кредитування по картках. Багато повідомлень в цьому місяці про несподіване зменшення ліміту до тих самих 5к або до нуля.

Мені щойно підняли ліміт до максимуму за голдом, хоча я ним тут з січня не користувався.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:29

У дочери приват требует зайти в отделение для аутентификации, но дочь новый пачпорт(id card) ещё не получила - то света нет, то тревога. Кабмин вроде бы продлил действия паспортов на полгода. Вопрос - как ему(привету) это доказать? :wink:
Кассандра
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  #<1 ... 198199200201
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