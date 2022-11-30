Так Приват же видит, шо старый паспорт аннулирован.
Поэтому нужно срочно получать ИД.
Вот если бы просто был просрочен паспорт из-за фотки, то Приват бы не приставал.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:25
Так Приват же видит, шо старый паспорт аннулирован.
Поэтому нужно срочно получать ИД.
Вот если бы просто был просрочен паспорт из-за фотки, то Приват бы не приставал.
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:37
Письмо от Bolt
-10% з карткою Visa від Привату
Ще одна чудова можливість пересуватись містом доступніше: обирай спосіб оплати карткою Visa від ПриватБанку та отримуй знижку -10% на автомобільні поїздки з Bolt до кінця року!
Щоб замовити поїздку зі знижкою:
• Зміни спосіб оплати на картку Visa від ПриватБанку;
• Обери пункт призначення в додатку;
• Насолоджуйся комфортною поїздкою зі знижкою!
Знижка застосовується до ціни поїздки при оплаті карткою Visa від ПриватБанку та діє до 31.12.22.
Додано: Сер 30 лис, 2022 18:24
Re: ПриватБанк
вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.
А прихват, навпаки мав би дати можливість придбати ОВДП без комси для підтримки держави. А вони і суму входа для більшості пересічних громадян захмарну ставлять(від 100к) і комса відсотки з'їдає. А по валютних ОВДП взагалі дохідність відємна, якщо 3-4 бумаги купувати.
Додано: Сер 30 лис, 2022 18:30
Є питання і до НБУ, і до СБУ, і до ГПУ, і до ОП, але якщо клієнт бігає різними гілками і в тему та не в тему свідомо рекламує бізнес гаманців пуйла, то до нього питань не менше.
|