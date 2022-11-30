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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:25

  Кассандра написав:У дочери приват требует зайти в отделение для аутентификации, но дочь новый пачпорт(id card) ещё не получила - то света нет, то тревога. Кабмин вроде бы продлил действия паспортов на полгода. Вопрос - как ему(привету) это доказать? :wink:

Так Приват же видит, шо старый паспорт аннулирован.
Поэтому нужно срочно получать ИД.
Вот если бы просто был просрочен паспорт из-за фотки, то Приват бы не приставал.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:37

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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:24

Re: ПриватБанк

  klug написав:Поки тіштеся, колаборантики, ще й до вас черга дійде.

вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.
А прихват, навпаки мав би дати можливість придбати ОВДП без комси для підтримки держави. А вони і суму входа для більшості пересічних громадян захмарну ставлять(від 100к) і комса відсотки з'їдає. А по валютних ОВДП взагалі дохідність відємна, якщо 3-4 бумаги купувати.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:30

  Kalgan написав:вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.

Є питання і до НБУ, і до СБУ, і до ГПУ, і до ОП, але якщо клієнт бігає різними гілками і в тему та не в тему свідомо рекламує бізнес гаманців пуйла, то до нього питань не менше.
klug
 
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