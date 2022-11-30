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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:25
Кассандра написав:
У дочери приват требует зайти в отделение для аутентификации, но дочь новый пачпорт(id card) ещё не получила - то света нет, то тревога. Кабмин вроде бы продлил действия паспортов на полгода. Вопрос - как ему(привету) это доказать?
Так Приват же видит, шо старый паспорт аннулирован.
Поэтому нужно срочно получать ИД.
Вот если бы просто был просрочен паспорт из-за фотки, то Приват бы не приставал.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:37
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:24
klug написав:
Поки тіштеся, колаборантики, ще й до вас черга дійде.
вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.
А прихват, навпаки мав би дати можливість придбати ОВДП без комси для підтримки держави. А вони і суму входа для більшості пересічних громадян захмарну ставлять(від 100к) і комса відсотки з'їдає. А по валютних ОВДП взагалі дохідність відємна, якщо 3-4 бумаги купувати.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:30
Kalgan написав:
вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.
Є питання і до НБУ, і до СБУ, і до ГПУ, і до ОП, але якщо клієнт бігає різними гілками і в тему та не в тему свідомо рекламує бізнес гаманців пуйла, то до нього питань не менше.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:47
klug написав: Kalgan написав:
вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.
Є питання і до НБУ, і до СБУ, і до ГПУ, і до ОП, але якщо клієнт бігає різними гілками і в тему та не в тему свідомо рекламує бізнес гаманців пуйла, то до нього питань не менше.
Я відповів на коментар і порівняв тарифи. І по гілках я не бігаю з рекламою будь-яких банків. Але критику сприймаю нормально. Напевно варто було написати, що в інших банках ставки вищі і комси менше
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Kalgan
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:39
Kalgan написав: klug написав:
Поки тіштеся, колаборантики, ще й до вас черга дійде.
вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.
А прихват, навпаки мав би дати можливість придбати ОВДП без комси для підтримки держави. А вони і суму входа для більшості пересічних громадян захмарну ставлять(від 100к) і комса відсотки з'їдає. А по валютних ОВДП взагалі дохідність відємна, якщо 3-4 бумаги купувати.
Для пересічних є військові облігації.
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Starikan
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:54
Starikan написав: Kalgan написав: klug написав:
Поки тіштеся, колаборантики, ще й до вас черга дійде.
вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.
А прихват, навпаки мав би дати можливість придбати ОВДП без комси для підтримки держави. А вони і суму входа для більшості пересічних громадян захмарну ставлять(від 100к) і комса відсотки з'їдає. А по валютних ОВДП взагалі дохідність відємна, якщо 3-4 бумаги купувати.
Для пересічних є військові облігації.
прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?
upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною
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Kalgan
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