Так Приват же видит, шо старый паспорт аннулирован.
Поэтому нужно срочно получать ИД.
Вот если бы просто был просрочен паспорт из-за фотки, то Приват бы не приставал.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:25
Так Приват же видит, шо старый паспорт аннулирован.
Поэтому нужно срочно получать ИД.
Вот если бы просто был просрочен паспорт из-за фотки, то Приват бы не приставал.
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:37
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:24
Re: ПриватБанк
вже задовбали ці тупі наїзди на клієнтів.
якщо банк кацапський і працює на орків - то всі карти в руках у НБУ. Хай вже націоналізують та закриють цю тему раз і назавжди. Якщо НБУ так не вважає, то питання до них, а не до клієнтів.
А прихват, навпаки мав би дати можливість придбати ОВДП без комси для підтримки держави. А вони і суму входа для більшості пересічних громадян захмарну ставлять(від 100к) і комса відсотки з'їдає. А по валютних ОВДП взагалі дохідність відємна, якщо 3-4 бумаги купувати.
Додано: Сер 30 лис, 2022 18:30
Є питання і до НБУ, і до СБУ, і до ГПУ, і до ОП, але якщо клієнт бігає різними гілками і в тему та не в тему свідомо рекламує бізнес гаманців пуйла, то до нього питань не менше.
Додано: Сер 30 лис, 2022 18:47
Я відповів на коментар і порівняв тарифи. І по гілках я не бігаю з рекламою будь-яких банків. Але критику сприймаю нормально. Напевно варто було написати, що в інших банках ставки вищі і комси менше
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:39
Для пересічних є військові облігації.
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:54
прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?
upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною
Додано: Сер 30 лис, 2022 21:45
более того КМУ даже при наличии у вас возможности заменить айди карту или вклеить фото в 25/45 лет - запрещает это делать, а не просто разрешает пользоваться старыми паспортами. Написано, что все паспорта будут заменены не ранее, чем закончится военное положение.
паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Додано: Сер 30 лис, 2022 22:06
Re: ПриватБанк
IMPRINTER, насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно.
Додано: Сер 30 лис, 2022 22:12
Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.
паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 30 лис, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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