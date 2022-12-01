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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 22:13
Kalgan написав: Starikan написав:
Для пересічних є військові облігації.
прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?
upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною
Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).
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Додано: Чет 01 гру, 2022 02:27
Starikan написав: Kalgan написав: Starikan написав:
Для пересічних є військові облігації.
прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?
upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною
Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).
ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку
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