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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 200201202203 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 31 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 48% 15 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 6% 2 Всього голосів : 31 Додано: Сер 30 лис, 2022 22:13 Kalgan написав: Starikan написав: Для пересічних є військові облігації. Для пересічних є військові облігації. прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?

upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною

Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить). Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить). Starikan 2 Повідомлень: 19011 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2441 раз. Подякували: 3046 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 гру, 2022 02:27 Starikan написав: Kalgan написав: Starikan написав: Для пересічних є військові облігації. Для пересічних є військові облігації. прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?

upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною

Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить). Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).

ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку Kalgan Повідомлень: 982 З нами з: 02.01.19 Подякував: 45 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 гру, 2022 06:59 Kalgan написав: Starikan написав: ,

Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить). Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).

ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку

Альфа это для тех кто забирать не собирается или хочет купить 2 облигации,

там сейчас лимит 200 к в месяц на СЕП а завтра могут еще "улучшить" Альфа это для тех кто забирать не собирается или хочет купить 2 облигации,там сейчас лимит 200 к в месяц на СЕП а завтра могут еще "улучшить" J Повідомлень: 5513 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 гру, 2022 07:44 IMPRINTER написав: Howl написав: IMPRINTER, насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно. , насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно.



Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.



паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.



В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову. Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.паспорти громадян Українипідлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.



Є знайомі, які вклеювали фото, і міняли з книжки на іd вже під час війни. Квітень-липень-вересень Є знайомі, які вклеювали фото, і міняли з книжки на іd вже під час війни. Квітень-липень-вересень 1finanсier

Повідомлень: 505 З нами з: 02.09.19 Подякував: 168 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 200201202203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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