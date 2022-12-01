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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 22:13
Kalgan написав: Starikan написав:
Для пересічних є військові облігації.
прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?
upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною
Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).
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Додано: Чет 01 гру, 2022 02:27
Starikan написав: Kalgan написав: Starikan написав:
Для пересічних є військові облігації.
прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ?
upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною
Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).
ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку
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Kalgan
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Додано: Чет 01 гру, 2022 06:59
Kalgan написав: Starikan написав:
,
Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).
ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку
Альфа это для тех кто забирать не собирается или хочет купить 2 облигации,
там сейчас лимит 200 к в месяц на СЕП а завтра могут еще "улучшить"
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Додано: Чет 01 гру, 2022 07:44
IMPRINTER написав: Howl написав:IMPRINTER
, насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно.
Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.
паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та
підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.
Є знайомі, які вклеювали фото, і міняли з книжки на іd вже під час війни. Квітень-липень-вересень
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Додано: Чет 01 гру, 2022 10:37
IMPRINTER написав: Howl написав:IMPRINTER
, насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно.
Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.
паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та
підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.
В постановах много чего пишут. Это как с генераторами написали , что можно завозить, а на таможне как брили так и бреют.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 15:37
IMPRINTER написав:
В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.
легко сказать, да трудно сделать
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Додано: Чет 01 гру, 2022 16:01
J написав: Kalgan написав: Starikan написав:
,
Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).
ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку
Тоді і Дію хай запишуть туди ж.
Альфа это для тех кто забирать не собирается или хочет купить 2 облигации,
О них изначально и шла речь, дескать, пересичные не могут купить облигации.
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