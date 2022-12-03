Starikan написав: Для пересічних є військові облігації.
прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ? upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною
Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).
Starikan написав: Для пересічних є військові облігації.
прихват для військових ОВДП вже відмінив комсу і зменшив порог входу ? upd. Подивився, наче комса трохи менша стала (депозитарні послуги) і порог входу знизили майже вдвічі, до 50-53 бумаги. А по валютним ОВДП при мінімальній кількості купівлі 2-3 бумаги, дохідність так і залишилась відємною
Я купив через Дію 2 облігації по 1000 грн. Щоправда, не у Привата (там альфа рулить).
ну все, зараз і вас тут в колоборанти запишуть і звинуватять в рекламі цього банку
Howl написав:IMPRINTER, насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно.
Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.
паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.
Є знайомі, які вклеювали фото, і міняли з книжки на іd вже під час війни. Квітень-липень-вересень
Howl написав:IMPRINTER, насколько я понимаю, то запрещают делать в обязательном порядке. По желанию можно.
Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.
паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.
В постановах много чего пишут. Это как с генераторами написали , что можно завозить, а на таможне как брили так и бреют.
для Учасників на території таких міст України: Львів, Івано-франківськ, Дніпро, Суми, Хмельницький, Кривий ріг, Черкаси, Миколаїв, Кременчук, Житомир, Вінниця, Одеса, Кам'янське, Рівне, Ужгород, Олександрія, Чернівці.
1finanсier написав:Є знайомі, які вклеювали фото, і міняли з книжки на іd вже під час війни. Квітень-липень-вересень
Моєму сину теж приходили з привату якісь погрози, як тільки закінчився термін ІД. А нове виготивили трохи більше як за 2 міс. Тоді ж і дистанційно верифікували і все ок.
J написав:Альфа это для тех кто забирать не собирается или хочет купить 2 облигации, там сейчас лимит 200 к в месяц на СЕП а завтра могут еще "улучшить"
Нема вже альфи - є Сенс. Якщо і його одержавлять, то сенс пропаде з ним мати справу. Буде як в приватах-ощадах-ексімах і т.д. комісія за кожен пук, черги на рівному місці, фінансування банками якихось сумнівних програм і постійні вливання в банки з бюджету.