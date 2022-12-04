1finanсier написав:IMPRINTER написав:
Как написано в Постанове, замена - после войны. А не кто не может щас, то можно после войны ... Т.е. даже кто имеет возможность прийти и заменить - должны быть посланы.
паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
В любом случае для примата, который требует показать ему новый паспорт думаю достаточно в рожу ткнуть эту постанову.
Є знайомі, які вклеювали фото, і міняли з книжки на іd вже під час війни. Квітень-липень-вересень
а в ноябре уже издали постанову - что больше не менять и не вклеивать до перемоги